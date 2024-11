Forse blessuredomper voor Ajax in 44ste minuut tegen FC Twente

is geblesseerd uitgevallen in de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. De vleugelaanvaller liep een hamstringblessure op, bij een poging een lange bal aan te nemen.

In de 44ste minuut van de wedstrijd, bij een stand van 1-0 voor Twente, verstuurde Jordan Henderson een lange bal richting Godts, die het leer uit de lucht wilde controleren. Hij miste de bal echter en greep naar zijn hamstring.

Godts sloeg de hand voor het gezicht, werd behandeld door een clubarts en liep uiteindelijk strompelend van het veld. Omdat hij vlak voor rust uitviel, koos Ajax ervoor om niet meteen te wisselen. Bertrand Traoré kwam aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen.

Godts was in de laatste twee wedstrijden voor Ajax goed voor een doelpunt: hij scoorde tegen zowel PSV (3-2 zege) als Maccabi Tel Aviv (5-0 zege). De linksbuitenpositie is de dunst bezette positie bij Ajax. Godts' blessure is dan ook een forse domper voor trainer Francesco Farioli. Een geluk bij een ongeluk is dat Ajax komend weekend niet in actie komt vanwege de interlandperiode.

