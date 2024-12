Lach bij Klaassen verraadt heel veel: 'Daar ga ik het niet over hebben, lijkt mij niet heel verstandig'

was na afloop van de ontmoeting tussen AZ en Ajax niet bepaald te spreken over het optreden van scheidsrechter Marc Nagtegaal. De arbiter vestigde in de tweede helft de aandacht op zich door een doelpunt van Brian Brobbey niet door te laten gaan vanwege een vermeende overtreding op Wouter Goes. Nagtegaal floot al voordat de bal überhaupt in het net lag, wat voor verbazing zorgde bij Klaassen.

Ajax had zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen AZ helemaal nergens recht op, maar had na afloop wel reden tot klagen. De Amsterdammers zagen in de tweede helft, niet lang na de openingstreffer van AZ, een doelpunt van Brobbey niet doorgaan omdat hij zijn directe tegenstander Goes naar de grond zou hebben getrokken. De analisten van ESPN zijn het erover eens dat er ‘helemaal niks’ aan de hand was. Hans Kraay junior vroeg Klaassen na het laatste fluitsignaal naar dat moment in de Alkmaarse zestien en het antwoord van de middenvelder was veelzeggend.

“Hij floot al voordat de bal erin zat, dan neem ik aan dat het iets was, toch?”, zo stelde Klaassen voor de camera van ESPN een vraag terug aan de verslaggever, die vervolgens zei dat Nagtegaal ‘ook even had kunnen wachten’. Klaassen hield vervolgens zijn mening voor zich, maar zijn lach verraadde heel veel. “Over de scheids vandaag ga ik niet veel zeggen, dat lijkt me niet heel verstandig”, zo klonk het.

Klaassen kritisch op Ajax, blij met rentree Godts

Over het optreden van zijn ploeg in Alkmaar had Klaassen meer te melden. “Een ploeg die niet zijn beste wedstrijd had, laat ik het daar op houden. Ik denk dat wij niet eens verder dan dertig, veertig meter van onze goal kwamen. De opbouw liep eigenlijk niet. Zij zetten ons onder druk en wij kwamen er gewoon niet onderuit”, aldus Klaassen, die de aanvoerdersband om zijn arm had omdat Jordan Henderson op de bank begon en uiteindelijk helemaal niet in actie zou komen.

Op zoek naar lichtpuntjes bij de Amsterdammers kom je al snel uit bij Mika Godts. De Belg raakte een kleine maand geleden in de uitwedstrijd tegen FC Twente geblesseerd aan een hamstring, maar herstelde vlot en maakte in Alkmaar zijn rentree. Hij liet zich meteen gelden met een doelpunt en een aantal dreigende acties. Op de vraag of Ajax Godts de laatste wedstrijden heeft gemist, kwam Klaassen met een duidelijk antwoord. “Als je hem vandaag ziet invallen, dan denk ik dat dat iets is wat we goed kunnen gebruiken”, zo sprak Klaassen over de diepgang en passeeracties van Godts. “Elke speler die terugkomt van een blessure kunnen we er goed bij hebben.”

Ajax moest het op bezoek bij AZ nog doen zonder Devyne Rensch. De vleugelverdediger liep vorige week tegen NEC een blessure op en moest daardoor het duel met FC Utrecht van afgelopen woensdag ook al aan zich voorbij laten gaan. Anton Gaaei had zowel tegen FC Utrecht als AZ een basisplaats. Tegen FC Utrecht was hij nog op schitterende wijze trefzeker, in Alkmaar kwam hij bij vlagen handen en voeten tekort om Ruud van Bommel af te stoppen.

