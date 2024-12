Ajax wordt volledig afgekraakt: zeer pijnlijke constatering na nederlaag tegen AZ

Ajax maakte zondagmiddag op bezoek bij AZ een erg zwakke indruk en deed zelfs weer denken aan het elftal van vorig seizoen. Dat schrijft Willem Vissers althans na de nederlaag van de Amsterdammers in de derby van Noord-Holland. Volgens de verslaggever van de Volkskrant oogde de formatie van coach Francesco Farioli lange tijd ‘apathisch, ongeïnspireerd en ideeënloos’ en is het ‘onbegrijpelijk’ dat de Italiaan besloot om de tweede helft aan te vatten met dezelfde namen als een uur eerder aan de aftrap.

Ajax haalde weliswaar zeven punten uit de eerste drie competitieduels na de interlandperiode, maar het was er alles aan gelegen om zondagmiddag in Alkmaar weer een keer een overtuigende pot op de mat te leggen. In de wedstrijden tegen PEC Zwolle, NEC en FC Utrecht kwam Ajax telkens erg pover voor de dag en had het ook zomaar anders kunnen aflopen. Maar ook op bezoek in Alkmaar gaf de ploeg van Farioli niet thuis. “AZ deed zondag met overtuiging wat NEC en FC Utrecht verzuimden in de afgelopen week: winnen van Ajax, dat qua niveau momenteel herinneringen oproept aan het treurige Ajax van vorig seizoen”, zo schrijft Vissers.

En dat is natuurlijk wat Farioli zo graag had willen voorkomen. De Italiaan stond bij aanvang van dit seizoen voor de loodzware klus om Ajax terug aan de top te krijgen. Hij leek na overwinningen op Feyenoord en PSV op de goede weg, maar het verval na de interlandperiode is enorm. “AZ - Ajax eindigde in 2-1, maar het had ook 5-2 kunnen zijn voor de Alkmaarders, tegen het lange tijd apathische, ongeïnspireerde, ideeënloze Ajax. Ajax wil weer een topclub zijn en heeft inmiddels ontdekt dat de weg terug naar glorie lang is”, zo stelt Vissers na de nederlaag voor de Amsterdammers, die de tweede plaats zijn kwijtgeraakt aan FC Utrecht.

Vissers plaats vraagtekens bij roulatiebeleid Farioli

Vissers heeft weinig goede woorden over voor Ajax, dat ook in Alkmaar met een flink gewijzigd elftal aan de aftrap verscheen. Spelers zoals Jordan Henderson, Bertrand Traoré en Brian Brobbey begonnen allemaal op de bank. “Maar al dat wisselen in de opstelling, het nooit beschikken over een overschot aan fitte spelers; het begint een wat vreemd verhaal te worden over belastbaarheid”, zo schrijft Vissers, die pas na de wissels een team zag dat ‘een beetje op het Ajax leek van pakweg vorige maand’. “Niets anders dan een oneindige reeks terugspeelballen en een paar vervelende overtredingen had Ajax laten zien in het eerste deel met 45 onooglijke minuten, toen Farioli na rust weer met hetzelfde elftal begon. Dat was onbegrijpelijk, gezien het gebrek aan energie en fantasie in een van de oudste ploegen van Ajax in jaren, niet alleen door de 41 jaar van doelman Remko Pasveer.”

Vissers is zelfs geschrokken van ‘het gebrek aan kwaliteit’ bij de Amsterdammers. “Voetbal kijken was tot de rust trouwens een kwestie van tijdverspilling. De ideeënloosheid, het totale gebrek aan creativiteit, het letten op elkaar, de opwinding om niets, de lompheid, van Ajax vooral, met onbehouwen overtredingen van Josip Sutalo en Wout Weghorst. Chuba Akpom als linksbuiten. Anton Gaaei als rechtsback, geregeld kansloos gelaten door de snelle Ruben van Bommel.” Ajax mocht door de aansluitingstreffer van Mika Godts nog even hopen op een punt, maar dat was teveel van het goede geweest. “Zo lijkt het Ajax van december op het Ajax van een jaar geleden, nadat Maurice Steijn allang was ontslagen, John van ’t Schip de taken had overgenomen en Ajax weer langzaam klom op de ranglijst. Nu is het weer een kwestie van langzaam dalen”, zo besluit Vissers.

