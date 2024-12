Geklaag van Willem van Hanegem over Ajax blijkt volstrekt onterecht

Willem van Hanegem klaagde zondag na AZ - Ajax (2-1) over een niet gegeven rode kaart aan . Volgens oud-topscheidsrechter Mario van der Ende was dat echter niet terecht.

Volgens Van Hanegem had Weghorst aan het begin van de tweede helft met rood van het veld gestuurd moeten worden door scheidsrechter Marc Nagtegaal. De spits leek Ajax na 56 minuten voetballen op voorsprong te brengen tegen AZ. De bal viel uit een vrije trap via Weghorst binnen, maar het doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd vanwege hands.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opmerkelijk: dit zei Farioli na afloop in Ajax-kleedkamer tegen zijn spelers

Weghorst had op dat moment al geel, maar Nagtegaal besloot hem verder niet te bestraffen voor de handsbal. Daar was Van Hanegem niet blij mee. “Dat Wout Weghorst niet zijn tweede gele kaart kreeg toen hij de bal met zijn hand achter Jeroen Zoet werkte, toont aan dat de arbitrage in elk geval Ajax nog gewoon als topclub ziet”, schreef de oud-middenvelder in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Van der Ende rekent op X echter af met de suggestie van Van Hanegem dat Weghorst ontsnapte aan rood. “Weghorst kopte de bal zelf op zijn hand. Dus geen opzet”, schrijft de oud-arbiter. Weghorst zelf benadrukte na afloop voor de camera van de NOS al dat hij niet opzettelijk hands maakte: “Ik zei het ook direct. Ik sprong er echt voor. Je weet natuurlijk dat je al geel hebt, dus ik dacht: niet dat ik straks ook nog tegen een tweede aanloop voor een bewuste handsbal… Maar ik deed het echt niet bewust. Ik sprong in de bal en kwam echt net tekort. Ik denk dat de bal via mijn rechterhand in het doel viel.”

Wat vragen. Waarom kreeg Weghorst geen geel na de afgekeurde goal wegens hands. En of Gaaei geen geel had kunnen krijgen toen hij V.Bommel van achteren aanviel (niet raak)? Weghorst kopte de bal zelf op zijn hand (dus geen opzet) Tweede geval: maak van kunnen maar moeten. #azaja — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) December 8, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fans walgen van spreekkoor bij AZ - Ajax: 'Geert Wilders, waar ben je?'

Tijdens de wedstrijd tussen AZ en Ajax was meermaals een antisemitisch spreekkoor te horen.