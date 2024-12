'Heel leuk dat Ajax hem heeft weggestuurd. Heel verstandig!'

Rafael van der Vaart vindt het dom dat Ajax heeft laten gaan. De vleugelaanvaller werd afgelopen zomer definitief overgenomen door FC Porto, dat de Portugees vervolgens verhuurde aan Juventus. Ajax had nooit afscheid moeten nemen van de dribbelaar, zo stelt Van der Vaart bij Rondo.

“Ik vind het trouwens wel leuk dat Ajax Conceição heeft weggestuurd. Heel verstandig…”, begint de analist cynisch. “Ik word daar zo moe van… Die kan je toch nooit wegsturen bij Ajax? Zo’n goede speler”, vervolgt Van der Vaart, die bijval krijgt van Wytse van der Goot: “Bij Juventus zijn ze blij met hem.”

Conceição doorliep de jeugdopleiding van Porto en maakte in 2022 een transfer naar Amsterdam voor vijf miljoen euro. Daar kon de jonge buitenspeler nooit echt doorbreken. Na een verhuurperiode aan zijn oude club, werd Conceição in 2024 definitief weer overgenomen door Porto. Juventus huurt de buitenspeler dit seizoen van Porto voor een huursom van zeven miljoen euro, waarbij ook een optie tot koop is bedongen.

