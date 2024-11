'Tagliafico gelinkt aan Europese grootmacht, vraagprijs bekend'

Juventus denkt na de komst van afgelopen zomer opnieuw aan de komst van een speler met een verleden bij Ajax. De Italiaanse grootmacht heeft door veel blessureleed dringend behoefte aan defensieve versterking en zou in de zoektocht zomaar uit kunnen komen bij . De Argentijn heeft bij het noodlijdende Olympique Lyonnais een contract tot en met het einde van het seizoen. Hij zou in de komende transferwindow al voor een paar miljoen euro op te halen zijn.

Tagliafico maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar Olympique Lyonnais, nadat hij in Amsterdam al snel na zijn komst in de winter van 2018 uitgroeide tot publiekslieveling en onmisbaar werd op de linksbackpositie. De Argentijn raakte tijdens zijn laatste seizoen in Amsterdam zijn basisplaats echter kwijt, mede door de sterke prestaties en ontwikkeling van landgenoot Lisandro Martínez. Tagliafico vertrok in de zomer van 2022 dus naar Lyon. Het huwelijk tussen Olympique Lyonnais en Tagliafico is echter geen groot succes. Hij speelde tot op heden 77 wedstrijden voor de gevallen Franse grootmacht, die de afgelopen seizoenen sportief steeds verder wegzakte.

Artikel gaat verder onder video

Olympique Lyonnais vindt zich momenteel weliswaar terug op de vijfde plaats in de Ligue 1, maar de problemen zijn zeker nog niet verholpen. Sterker nog: de club zou een schuld van 508 miljoen euro hebben. Mocht de financiële situatie de komende maanden niet verbeteren, dan dreigt degradatie naar het tweede niveau. Olympique Lyonnais zal in de winter spelers moeten verkopen. Tagliafico is mogelijk een van de namen die in aanmerking komt voor een vertrek. De Argentijn is in het bezit van een aflopend contract. Een transfer in de komende window levert Lyon dus nog wat geld op.

LEES OOK: 'Tagliafico maakt besluit over eventuele terugkeer naar Ajax'

Juventus zou de Fransen kunnen gaan helpen. Volgens Corriere dello Sport is Tagliafico de afgelopen dagen aangeboden bij de Juventus-leiding en geldt hij inmiddels als een ‘serieuze’ optie. Niet in de laatste plaats omdat Juventus dringend behoefte heeft aan defensieve versterking. Naast Bremer staat ook Juan Cabal langdurig aan de kant met een knieblessure. Tagliafico geldt als een goedkope optie om trainer Thiago Motta van meer smaken te voorzien in de verdediging. De voormalig Ajacied mag naar verluidt voor een bedrag van vier of vijf miljoen euro vertrekken uit Zuid-Frankrijk.

❗️Juventus considering Nicolas Tagliafico as a potential replacement for Cabal and partially. Lyon facing financial issues may need to sell to avoid relegation. The versatile left-back could be sold for €4-5m.



— @CorSport pic.twitter.com/5JZ16grBNI — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) November 21, 2024

Wordt Tagliafico ploeggenoot van Conceição?

Mocht Juventus daadwerkelijk werk gaan maken van de komst van Tagliafico, dan is hij de volgende oud-Ajacied die de overstap maakt naar Turijn. De Oude Dame nam afgelopen zomer nog Conceição over van FC Porto. De Portugees verruilde FC Porto in de zomer van 2022 voor Ajax, maar slaagde er in Amsterdam niet in om een basisplaats te veroveren. Hij keerde een jaar na zijn transfer op huurbasis terug bij FC Porto, dat hem na een sterk seizoen definitief terugkocht. Voor Juventus speelde hij tot op heden tien wedstrijden, goed voor twee doelpunten en vijf assists.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barcelona-uitblinker was al rond met Man United: 'Konden hem tot onze verrassing overtuigen om te blijven'

Het had niks gescheeld, of een huidige basisspeler van FC Barcelona had voor Manchester United getekend.