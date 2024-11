'Tagliafico maakt besluit over eventuele terugkeer naar Ajax'

De kans is klein dat binnenkort terugkeert bij Ajax. Nu zijn club Olympique Lyon is financieel noodweer is beland, zou de Argentijn voor een klein bedrag naar Amsterdam kunnen terugkeren. De linksback zou echter meer oren hebben naar een transfer naar zijn thuisland, bij Boca Juniors.

Het was afgelopen vrijdag groot nieuws in Frankrijk: Olympique Lyon is voorlopig gedegradeerd naar de Ligue 2. Bij het aflossen van de schuld van 505,1 miljoen euro kan de grote club op het hoogste niveau blijven, maar het is de vraag of dat gaat lukken. In ieder geval krijgt de club uit Lyon te maken met een transferverbod voor de komende transferperiode en zullen de salarissen sneller worden gereguleerd.

Of Lyon nu wel of niet in de Ligue 1 blijft, de club verkeert in grote problemen. Bij degradatie zullen de belangrijkste spelers de club verlaten, terwijl er anders zal moeten worden verkocht om de schuld af te kunnen betalen. Ajax-fans hopen op deze manier Tagliafico voor een klein bedrag in Frankrijk te kunnen ophalen.

De Argentijn zou Lyon dan ook kunnen verlaten, maar de kans is klein dat Ajax zijn volgende club wordt. De linksback zou zelf meer zien in een transfer naar Boca Juniors, meldt L'Équipe. Zo zou hij ook dichter bij zijn familie komen te wonen. Verder werd er in Amsterdam bij hem ingebroken, wat hem eveneens zou tegenhouden. De nu 32-jarige verdediger speelde tussen 2018 en 2022 bij Ajax en heeft in Lyon een aflopend contract.

