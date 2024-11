Francesco Farioli steelt ook tijdens Legends-duel Ajax de show

Francesco Farioli is ook tijdens een zogenaamde rustdag voor hem zeer actief bezig bij Ajax. Zondag, tijdens de rust van het duel Ajax Legends - Real Madrid Legends, laat de Italiaanse trainer zich veelvuldig zien.

Farioli werd deze zomer aangetrokken als nieuwe trainer van Ajax, na een goede periode bij het Franse OGC Nice. Hoewel er met enige twijfel werd gereageerd op het aanstellen van een jonge Italiaan zonder Ajax-verleden of veel ervaring, lijkt de oefenmeester meer en meer te overtuigen. Amsterdamse branie keert langzaam terug bij Ajax, nadat onlangs Feyenoord en PSV in een week werden verslagen.

Vooraf liet Louis van Gaal al weten veel vertrouwen te hebben in de nieuwe trainer van Ajax. "Toen ik net trainer werd, werd ik over het algemeen uitgefloten.", stelt Van Gaal tegen zijn eigen fans. "Maar nu is er een andere tendens en ik denk dat Farioli Ajax op een hoger niveau zal brengen." Farioli ziet zondag overigens niet als snipperdag en probeert uitgebreid met alle oud-Ajacieden te spreken.

Daar heeft Ziggo Sport-presentator Wytse van der Goot tijdens de rust lovende woorden voor over. "Dit is ook wel goed hè, hoe Farioli hier nu al die Ajacieden staat op te wachten als ze de kleedkamer weer uitkomen." Van der Goot zou graag willen weten waar Farioli, Ronald de Boer, Christina Chivu en Danny Blind over praten. "Dat gaan we achteraf nog even navragen." Ook andere oud-spelers als Urby Emanuelson en Maarten Stekelenburg krijgen een handje van Farioli, die eerstgenoemde ook nog even iets influistert.

© Ziggo Sport

© Ziggo Sport

© Ziggo Sport

© Ziggo Sport

© Ziggo Sport

© Ziggo Sport

© Ziggo Sport

