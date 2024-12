Beslissing van Alex Kroes was tot voor kort nog onomstreden, maar nu klinken er steeds meer vragen

De toekomst van houdt de gemoederen bezig. De linkspoot vertelde een paar weken geleden dat de gesprekken met Ajax over een nieuw contract de goede kant opgaan, maar steeds meer mensen vragen zich af of de club wel met hem moet willen verlengen. Kenneth Perez deed dat in de nasleep van Ajax - Lazio en ook Henk Spaan heeft er zo zijn twijfels over. Sterker nog: als het aan de columnist ligt, komt er géén contractverlenging voor Berghuis.

De aanvallende middenvelder, die ook als rechtsbuiten uit de voeten kan, maakte in de zomer van 2021 de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax. Die pakte in eerste instantie uitstekend uit. Berghuis had een belangrijk aandeel in het Amsterdamse succes in de groepsfase van de Champions League en was ook op weg naar de landstitel belangrijk voor zijn ploeg. Berghuis werd tijdens zijn eerste seizoen in de hoofdstad meteen kampioen, maar daar is het wat prijzen betreft vooralsnog bij gebleven.

LEES OOK: AZ-fans zetten Berghuis op ludieke manier te kijk

Artikel gaat verder onder video

De voormalig speler van naast Feyenoord ook onder meer AZ en FC Twente is momenteel in het bezit van een aflopend contract. Hij sprak na afloop van het recente thuisduel met PEC Zwolle de verwachting uit dat de samenwerking wordt verlengd, maar steeds vaker klinkt de vraag of Ajax daar wel verstandig aan doet. Perez vroeg het zich donderdagavond na afloop van Ajax - Lazio al af en Spaan heeft er eveneens zijn bedenkingen over. “Ik had liever Fitz-Jim gezien in de basis, liever dan Berghuis. In de krant stond dat Ajax diens contract zou willen verlengen. Waarom? U hoeft het niet uit te leggen, hoor. Ik ben het er toch niet mee eens”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

Spaan looft Fitz-Jim

Berghuis stond in de eerste seizoenshelft ruim twee maanden aan de kant met een blessure. Hij maakte begin november zijn rentree, maar is er tot op heden niet in geslaagd het niveau van voor zijn absentie aan te tikken. Berghuis was zondag na afloop van AZ - Ajax al het mikpunt van kritiek en donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Lazio kon hij opnieuw geen potten breken. Hij was zelf ook niet tevreden met zijn optreden. Kian Fitz-Jim kwam in de tweede helft binnen de lijnen, overigens niet als vervanger van Berghuis. “Nog even over Fitz-Jim. Zijn invalbeurt begon met drie verloren duels en eindigde in de laatste vijf minuten met een paar superieure eindpasses, bijvoorbeeld toen hij in een piepkleine ruimte Akpom voor de keeper zette. Die niet scoorde, shit”, zo schrijft Spaan.

LEES OOK: Mike Verweij doet onthulling over Ajax: 'Hij krijgt misschien nóg meer dan Henderson'

De columnist zag dat Lazio ‘een klasse’ beter was dan Ajax. De Amsterdammers maakten na de rust weliswaar snel gelijk, maar keken een paar minuten later alweer tegen een achterstand aan en kwamen die in het restant van de tweede helft niet meer te boven. “Ajax was niet zo slecht als PSV twee dagen eerder”, aldus Spaan, die eerder deze week al behoorlijk kritisch was op het optreden van PSV tegen Stade Brest. “Dat wil zeggen: Ajax verloor verdiend van een beter elftal. PSV verloor ook verdiend, maar Brest was niet beter. Ze waren mentaal sterker met meer bereidheid om te sneuvelen. PSV heeft geen spelers die willen sneuvelen.”

Ajax moet het aflopende contract van Steven Berghuis verlengen Laden... 25.3% Eens 74.7% Oneens 293 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Analyse Farioli zorgt voor verbijstering: 'Ik ben met stomheid geslagen. Zijn wij gek?'

Wesley Sneijder en Youri Mulder kunnen de analyse van Ajax-trainer Francesco Farioli na de nederlaag tegen Lazio niet geloven.