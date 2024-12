Deceptie gesignaleerd bij Ajax: 'Wat hij doet, dat lijkt helemaal nergens op'

Kenneth Perez is totaal niet te spreken over het vormpeil van . De buitenspeler van Ajax is sinds de revalidatie van zijn blessure een schim van zichzelf. En dat juist op een moment dat de Amsterdammers creativiteit goed kunnen gebruiken.

Bij Dit Was Het Weekend op ESPN vat Perez het Ajax van dit seizoen samen. "Als Mika Godts speelt, dan heb je nog wat schwung. Als hij niet speelt, is er bijna geen creativiteit." Godts scoorde zondag nog wel, maar het was onvoldoende om een resultaat voor Ajax te behalen. Tegen AZ werd er met 2-1 verloren.

Berghuis stond aan het begin van het seizoen ruim twee maanden aan de kant met een blessure, maar is daarna niet sterk teruggekomen. "Dat lijkt helemaal nergens op, wat hij doet. Eigenlijk alle wedstrijden sinds hij terug is. Dit is een speler die heel graag de hoofdrol wil hebben."

Karim El Ahmadi vindt wel dat Berghuis zondag hard werkte, maar het probleem elders lag. "De ballen waar hij normaal heel vast in is, die gingen vandaag verkeerd. Het lag voor mij niet aan zijn werkethiek." Daar is Perez het wel mee eens. "Hij zet wel druk, maar het is niet zijn kwaliteit." De oud-Feyenoorder zou in het offensieve gedeelte juist moeten uitblinken. "Berghuis is eigenlijk dé Ajax-speler, maar hij is zó ongelooflijk uit vorm."

