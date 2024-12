PSV krijgt bakken met Amsterdamse kritiek over zich heen: pijnlijke benaming voor optreden tegen Brest

Henk Spaan heeft geen goed woord over voor het optreden van PSV in de uitwedstrijd tegen Stade Brest in de Champions League. De Eindhovenaren werkten met ontzettend veel vertrouwen toe naar het duel in Frankrijk en konden goede zaken doen in de strijd om een vervolg in het kampioenenbal, maar kwamen erg slecht voor de dag en leden een verdiende nederlaag. Volgens Spaan was PSV niet ‘slordig’, maar ‘slecht, waardeloos, tekortschietend, arrogant en onvoorbereid’.

De formatie van coach Peter Bosz had alle reden om met een goed gevoel af te reizen naar Frankrijk. De voorgaande twee wedstrijden in de Champions League resulteerden in zes punten en in de Eredivisie werd er de afgelopen twee weken hard afgerekend met FC Utrecht (2-5) en FC Twente (6-1). Maar op bezoek bij Stade Brest zakte PSV volledig door het ijs. “Dat hij de kopbal naar beneden van Luuk de Jong uit de hoek sloeg, was het grootste wapenfeit van de keeper van Brest (Marco Bizot, red.) in een wedstrijd vol wapenfeiten”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

De schrijver van de Amsterdamse krant wil niets weten van het woord ‘slordig’, dat volgens hem ‘weer als pepernoten over ons werd uitgestrooid’. “PSV was niet slordig, maar slecht, waardeloos, tekortschietend, arrogant en onvoorbereid. Ze verloren de duels, hadden geen oog voor de Fransen die voor hen opdoken, en, het ergste: Brest wilde winnen”, zo stelt Spaan, die ‘bijna zeker weet’ dat Stade Brest het aantal sprints van PSV overtrof. “Brest was onverzettelijk, PSV gaf mee. Chardonnet was centraal achterin een muur op zich, met naast hem de muur Ndiaye, die debuteerde in de Champions League.”

Had Bosz eerder moeten wisselen?

De spelers die PSV de afgelopen weken op sleeptouw namen, zoals Ismael Saibari, Malik Tillman en Noa Lang, gaven tegen Stade Brest niet thuis. De Jong slaagde er eveneens niet in om zijn ploeg bij de hand te nemen. De aanvoerder had in het afgelopen seizoen nog een gigantisch aandeel in het Eindhovense succes, maar wacht inmiddels al bijna anderhalve maand op een doelpunt. Bosz liet De Jong desondanks 73 minuten op het veld staan, alvorens Ricardo Pepi, de laatste tijd toch dé man in vorm bij PSV, in te brengen. “Bosz had misschien Pepi eerder kunnen brengen, dat was alles in deze orgie van collectief falen”, zo besluit Spaan.

