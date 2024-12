Beslissing van Bosz roept 'vraagtekens' op: 'Opvallend dat hij niet inviel, gemis is overduidelijk'

Het gemis van deed zich dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Stade Brest in de Champions League nogal voelen bij PSV. Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink althans. Volgens de verslaggever van het Eindhovens Dagblad is het ‘opvallend’ dat Peter Bosz de middenvelder in Frankrijk opnieuw niet liet invallen. Schouten keerde afgelopen vrijdag tegen FC Twente al terug in de wedstrijdselectie, maar wacht nog op zijn eerste minuten nadat hij bijna twee maanden met een blessure aan de kant heeft gestaan.

PSV werkte met ontzettend veel vertrouwen toe naar de ontmoeting met Stade Brest in speelronde zes van de competitiefase van de Champions League. De Eindhovenaren haalden zes punten uit de voorgaande twee duels in het miljardenbal en boekten in de Eredivisie overtuigende zeges op FC Utrecht (2-5) en FC Twente (6-1). Ze hadden in Frankrijk uitstekende zaken kunnen doen met het oog op plaatsing voor de tussenronde, maar kwamen opvallend matig voor de dag. “Het is soms onbegrijpelijk hoe PSV kan vervallen van een ploeg die (bijna) de hele Eredivisie overhoop kan spelen tot een internationaal pruttelend motortje”, zo schrijft Elfrink dan ook.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nederlandse kranten richten zich tot één persoon na dramatische nederlaag van PSV

Volgens de clubwatcher zegt dat ‘veel’ over de vaderlandse competitie, maar zeker ook over PSV. “Zodra de tegenstander meer te bieden heeft dan de gemiddelde Eredivisieploeg wordt ieder foutje of mindere dag in het Bosz-voetbal bliksemsnel afgestraft en vallen de tegengoals wel erg makkelijk. PSV kwam de afgelopen anderhalf jaar al een paar keer heel goed weg”, zo doelt Elfrink op onder meer de ontmoeting met Sevilla vorig seizoen en recent nog de thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk, waarin PSV op indrukwekkende wijze een 0-2 achterstand wist om te buigen in een 3-2 zege. “De coach dwong toen zelf de ommekeer mede af en had een goede hand van wisselen”, aldus Bosz.

Beslissingen van Bosz roepen ‘vraagtekens’ op

In de uitwedstrijd tegen Stade Brest ging bij PSV echter vrijwel alles fout wat er fout kon gaan. Daarbij hadden de Eindhovenaren wel de pech dat de Fransen toesloegen uit een makkelijk gegeven vrije trap en zelf een paar keer het aluminium raakten. Dat is volgens Elfrink echter maar ‘een deel van het verhaal’. “PSV had zelf ook dingen beter kunnen doen en een paar beslissingen van Bosz riepen nu ook wel vraagtekens op. De trainer had in zijn opstelling geen ruimte gemaakt voor Joey Veerman, omdat hij het nog niet aandurfde om met hem te starten. Hij zou daarmee een zekere wissel verspeeld hebben”, zo leest het. Maar opvallender was dat Schouten helemaal niet in actie kwam. “De trainer neemt nooit spelers mee die niet in actie kunnen komen, maar het leek op voorhand toch logisch dat Veerman en Schouten elkaar in deze wedstrijd als ‘zes’ zouden afwisselen.”

LEES OOK: Mark van Bommel zorgt voor grote verbijstering met uitspraak over PSV en Liverpool

Dat gebeurde dus niet. Volgens Elfrink moet PSV ‘terug naar de basis’ en ‘vanaf nu snel met Veerman en Schouten verder om weer op te bouwen wat de afgelopen anderhalf jaar was bewerkstelligd’. “Spelers die niet beschikbaar zijn, worden bij tegenvallende resultaten altijd groter gemaakt dan ze zijn. Maar het gemis van met name Schouten is overduidelijk”, zo stelt Elfrink. “Schouten en Veerman met ritme hebben in dit soort wedstrijden de kwaliteiten om het pure voetbal te laten zegevieren tegen fysiek reactievoetbal, een spelletje dat Stade Brest blijkens de uitslagen in de Champions League uitstekend beheerst. PSV miste de passing en het vermogen van Schouten om de counters voor te zijn en de tegenstander te verrassen.”

Schouten liep medio oktober in de uitwedstrijd tegen AZ een hamstringblessure op. Hij miste vervolgens vijf competitiewedstrijden én drie duels in de Champions League. Schouten had afgelopen vrijdag tegen FC Twente al zijn rentree kunnen maken, maar Bosz hield hem tijdens de 6-1 overwinning al negentig minuten op de bank.

Rik Elfrink heeft gelijk: Jerdy Schouten is onmisbaar voor dit PSV Laden... 76.6% Eens 23.4% Oneens 64 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hans Kraay confronteert Earnest Stewart: ‘Mag hij voor 40 miljoen euro naar Liverpool?’

Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van het spel dat Ismael Saibari momenteel vertoont bij PSV.