Magische avond: PSV veegt forse achterstand weg vanaf minuut 87, op koers voor tussenronde

PSV heeft woensdagavond gewonnen van Shakhtar Donetsk. In een aanvankelijk teleurstellend duel kwamen de Oekraïners voor rust op een ruime voorsprong, maar maakte Malik Tillman in de absolute slotfase twee doelpunten waarna Ricardo Pepi in de 95e minuut de winnende maakte: 3-2. De vroege eerste treffer kwam op naam van Danylo Sikan. De tweede treffer, van Oleksandr Zubkov, werd ingeleid door een grote fout van Matteo Dams. Pedrinho kreeg in de 69e minuut direct rood voor een harde overtreding, waarna de wedstrijd kantelde.

Bij PSV ontbraken nog altijd internationals Joey Veerman en Jerdy Schouten. Mauro Júnior vormde samen met Ismael Saibari en Malik Tillman het middenveld. In de spits kreeg de weer herstelde Luuk de Jong de voorkeur boven de topscoorder van de Eredivisie Ricardo Pepi. Noa Lang, die afgelopen weekend in de wedstrijd tegen FC Groningen ontbrak, stond ook weer in de basis. Hij vormde met De Jong en Johan Bakayoko de voorhoede. Vooraf was het verschil op de ranglijst één punt in het voordeel van PSV, dat dus een grote slag kon slaan in deze wedstrijd.

PSV moest al snel in de achtervolging, want in de zevende minuut kwamen de gasten op voorsprong. Keeper Dmytro Riznyk hervatte het spel razendsnel waarna Yukhym Konoplya de bal laag voor zette op Danylo Sikan. De spits zette de buitenkant van zijn voet tegen de bal en liet keeper Walter Benítez kansloos in de verre hoek: 0-1. Het duurde daarna even voor PSV in de wedstrijd kwam, maar toen kreeg het via De Jong, Lang en Bakayoko enkele goede mogelijkheden om de gelijkmaker te scoren. Die kwam er echter niet, in tegendeel. In de 37e minuut verspeelde Matteo Dams de bal aan Konoplya, die vervolgens Oleksandr Zubkov in het strafschopgebied aan speelde. De Oekraïner schoot de bal vervolgens met links laag in de verre hoek: 0-2.

Trainer Peter Bosz greep in de rust in door Dams te vervangen door Pepi en met twee spitsen te gaan spelen. Dat leverde een veldoverwicht op voor PSV, maar niet tot al te veel kansen. In de 69e minuut mocht PSV het gaan proberen tegen tien man. Pedrinho schopte Bakayoko met gestrekt been bijna de wedstrijd uit en mocht met direct rood op zak vertrekken. Dat leverde nog meer overwicht op, maar niet veel meer kansen. En als er dan wel een kans kwam, bijvoorbeeld via kopballen van Guus Til en Pepi, dan stond doelman Riznyk in de weg. Toch vond Tillman een manier om de doelman te verschalken. In de 88e minuut plaatste hij een vrije trap die hij aan de zijkant van het strafschopgebied mocht nemen laag in de korte hoek, waarmee hij de doelman compleet verraste: 1-2. Daardoor kreeg PSV weer hoop en ging het op jacht naar de gelijkmaker. Twee minuten later legde Tillman aan voor een schot van ver en schoot hij de bal snoeihard in de bovenhoek: 2-2. In de 95e minuut scoorde Pepi van dichtbij de winnende, waarmee hij het Philips Stadion in vuur en vlam zette: 3-2. Meteen daarna klonk het eindsignaal en kon PSV drie punten bij schrijven.

Door de overwinning komt plaatsing voor de tussenronde van de Champions League dichtbij. Er volgen nog drie wedstrijden om dat te bewerkstelligen. De eerste is op dinsdag tien december. De tegenstander in Frankrijk is dan Stade Brest, dat dinsdag met 3-0 verloor van Barcelona, maar wel al tien punten verzamelde tot nu toe. Shakhtar Donetsk speelt zijn volgende wedstrijd ook op tien december, thuis tegen Bayern München.

