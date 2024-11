PSV-supporters fluiten eigen ploeg uit: Shakhtar Donetsk bezorgt Eindhovenaren veel kopzorgen

PSV staat voor een flinke klus om een goed resultaat over te houden aan het thuisduel met Shakhtar Donetsk in de Champions League. De Eindhovenaren werkten met veel vertrouwen toe naar de wedstrijd in de vijfde speelronde van de competitiefase van het miljardenbal, maar kijken in de rust tegen een 0-2 achterstand aan. PSV kreeg weliswaar kansen op een treffer, maar mag na een zeer zwak slot van de eerste helft niet klagen dat het verschil ‘slechts’ twee is. De toeschouwers in het Philips Stadion lieten met een fluitconcert hun onvrede blijken.

Dat moet lang geleden zijn geweest, dat (een deel van) de achterban PSV onder een fluitconcert richting de kleedkamer begeleidde. De Eindhovenaren boekten een paar weken geleden nog een overtuigende 4-0 overwinning op Girona en kunnen daardoor woensdagavond goede zaken doen in de strijd om een plek in de volgende ronde van de Champions League. Maar daarvoor zullen ze in de tweede helft een stuk beter voor de dag moeten komen, want in het eerste bedrijf hield het in de meeste fases niet over bij de thuisploeg. Shakhtar Donetsk had de zaken goed voor elkaar en ging met een verdiende 0-2 voorsprong de rust in.

“PSV heeft een van de zwakste helften van het seizoen gespeeld en is twee keer geslacht na geklungel”, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. Elfrink doelt daarmee onder meer op de enorme fout van Matteo Dams in de aanloop naar de tweede treffer van Shakhtar Donetsk. De Belg dacht even dat hij alleen op het veld stond en liet zich heel makkelijk de bal ontfutselen. Dat kan niet op dit niveau en dat bleek, want PSV en Dams werden meteen gestraft: 0-2. “Vrijwel niemand haalt zijn niveau. De weinige kansen die er waren, werden ook niet overtuigend afgerond. Shakhtar deed dat wel: 0-2 is het gevolg. PSV had geen veldkapitein die de boel bij de hand kon nemen. Het was onrustig en onzuiver aan de bal. Na rust is een klein wonder nodig om dit nog om te keren”, aldus Elfrink.

Peter Bosz zal woedend zijn in de kleedkamer. Marino Pusic daarentegen erg blij met het optreden van zijn ploeg in de eerste helft. De voormalig hoofdtrainer van FC Twente en assistent van Arne Slot bij Feyenoord heeft een goed plan bedacht om PSV dwars te zitten en dat leidde in de eerste 45 minuten tot twee goals. Danylo Sikan opende al na acht minuten de score en Oleksandr Zoebkov was het die een kleine tien minuten voor de rust profiteerde van de blunder van Dams.

