Kenneth Perez shockeert met uitspraak over PSV: 'Het is bizar, hij is zó beperkt'

Kenneth Perez noemt het 'bizar' dat nog zoveel wedstrijden speelt in het shirt van PSV. De analist van ESPN vindt de middenvelder van de Eindhovenaren een zeer beperkte voetballer, zo heeft hij maandagavond aangegeven in het programma Voetbalpraat.

"Ik vind hem zo beperkt. Het is echt bizar hoeveel wedstrijden hij alsnog speelt", merkt de analist op in het programma Voetbalpraat: "Hij raakt de bal zo vaak verkeerd. Dat is echt ongelooflijk. Het is totaal niet mijn speler", legt Perez uit. De Deense oud-voetballer vindt het soms zelfs verschrikkelijk om naar de aanvallende middenvelder van de Eindhovenaren te kijken.

"Hij maakt zoveel technische fouten dat het bijna pijn doet om naar te kijken. Alleen: hij is de drukzetter van Bosz", weet Perez. Maarten Wijffels noemt vervolgens een verrassend alternatief voor Til als aanvallende middenvelder: "Toen Mark van Bommel trainer van PSV was, had je Donyell Malen als spits. Toen zette hij Luuk de Jong een aantal keer erachter op nummer 10. Dat liep eigenlijk prima toen."

Perez geeft aan dat hij de boomlange centrumspits van PSV liever als aanvallende middenvelder zou zijn dan Til: "Als ik zou kiezen tussen Til en De Jong, zou ik voor de laatste kiezen. Maar eigenlijk zou ik Malik Tillman op 10 zetten bij PSV", besluit Perez.