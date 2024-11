Valentijn Driessen vol walging na duel van Ajax: 'Echt belachelijk, om te kotsen dit'

Valentijn Driessen heeft zondagavond met verbazing gekeken naar een actie van Daniele Cavalletto, de assistent-trainer van Francesco Farioli bij Ajax. De Italiaan knuffelde opvallend uitgebreid met Ajax-aanvaller Wout Weghorst voorafgaand aan zijn invalbeurt. Het heeft de wenkbrauwen van de chef voetbal van De Telegraaf doen fronsen.

"Dramatisch", zegt Driessen als presentator Pim Sedee het fragment in de 66ste minuut van de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle aanhaalt in de podcast Kick Off van De Telegraaf: "Dan denk ik ook: Weghorst, je bent een volwassen kerel. Je hebt kinderen, een leuke vrouw en een leuke moeder. Dan denk je toch: blijf van mij af man, doe niet zo raar", zegt Driessen een dag na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Bekijk hieronder een screenshot van het veelbesproken fragment in de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle:

© ESPN

Artikel gaat verder onder video

Driessen vindt het geen gezicht dat een ervaren trainer langs de zijlijn op zo'n wijze tekeer gaat: "Echt belachelijk. Een volwassen kerel die staat te springen en je aan het omhelzen is. Om te kotsen was het", besluit de journalist van De Telegraaf in de podcast van de ochtendkrant.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tijdens drinkpauze Ajax - PEC grote onvrede over Murat Küçükerbir

De onvrede over Murat Küçükerbir komt aan de oppervlakte tijdens een drinkpauze bij Ajax - PEC Zwolle.