Tijdens drinkpauze Ajax - PEC grote onvrede over Murat Küçükerbir

Bij PEC Zwolle heerst veel onvrede over de wijze waarop Ajax zondagmiddag op voorsprong is gekomen. De 1-0 van kwam voort uit een corner die nooit gegeven had mogen worden. Toen er een kwartier later een rustmoment in de wedstrijd was, beklaagden PEC’ers zich bij de arbitrage.

Ajax kwam op voorsprong in de 27ste minuut, vlak nadat een hoekschop was toegekend. Grensrechter Murat Küçükerbir dacht dat Anselmo García MacNulty de bal als laatste had geraakt, maar dat bleek Steven Berghuis te zijn. Het oordeel van de grensrechter werd overgenomen door scheidsrechter Alex Bos. De corner leverde geen rechtstreeks gevaar op, maar nadat PEC de bal uit het eigen strafschopgebied had weggewerkt, ontstond een nieuwe aanval van Ajax en uiteindelijk het doelpunt van Brobbey.

In minuut veertig belandden Simon Graves en Brian Brobbey op de grond na een botsing met de hoofden. Tijdens hun behandeling dronken de spelers wat water en werd langs de lijn ‘volop gediscussieerd’ met de vierde man Laurens Gerrets, zo viel ESPN-commentator Michiel Teeling op. “Onder meer door Younes Namli en trainer Johnny Jansen. Dat gaat nog altijd over die hoekschop die Ajax kreeg, maar waar Ajax geen recht op had en waar uiteindelijk, nadat de aanval doorliep, een doelpunt uit kwam.”

© ESPN. Grensrechter Murat Küçükerbir in de pauze van Ajax - PEC Zwolle

De onterecht toegekende corner wordt in de pauze belicht door ESPN-analist Kees Kwakman. “Het is voor mij echt ongelooflijk dat je dit niet ziet als grensrechter of als scheidsrechter. Dit is gewoon een hele grote fout van de scheids. Maar het was niet alsof het meteen een doelpunt was. PEC verdedigde het ook gewoon slecht.”

