Brobbey viert eerste Eredivisie-doelpunt van het seizoen op bijzondere wijze

heeft zijn eerste doelpunt in het huidige Eredivisie-seizoen te pakken. De spits van Ajax prikte na bijna een half uur spelen raak tegen PEC Zwolle. Dit vierde hij door zijn ogen te sluiten en de handen tegen elkaar te doen, terwijl hij ogenschijnlijk bidt.

Nadat Brobbey onlangs zijn eerste treffer van het seizoen in de Europa League scoorde en dinsdag voor zijn eerste treffer in Oranje tekende, heeft de spits zondagmiddag ook zijn rekening in de Eredivisie geopend. Na een afgeslagen corner kwam de bal na wat snelle passes bij Brobbey terecht, die de kans van heel dicht bij niet kon missen en Ajax op 1-0 zette. Overigens had Ajax de hoekschop helemaal niet mogen krijgen, aangezien Steven Berghuis de bal als laatst raakte.

Na zijn treffer reageert Brobbey niet met een explosie van vreugde, maar houdt hij zich in. De spits gaat op de achterlijn staan, doet zijn handen tegen elkaar en sluit zijn ogen. Wanneer hij daarmee stopt, slaat hij een kruisje. Het lijkt er dus op dat hij God bedankt voor zijn doelpunt.

