Doldwaze rode kaart voor Shakhtar Donetsk: 'aanslag' op de enkel van Bakayoko

Shakhtar Donetsk eindigt het uitduel met PSV in de Champions League niet met een elftal. De ploeg van trainer Marino Pusic, die in het verleden werkzaam was bij onder meer FC Twente en Feyenoord, moest na een kleine zeventig minuten verder met z’n tienen na een gemene charge van op . De commentator van Ziggo Sport noemde de overtreding van de verdediger zelfs een ‘aanslag’.

𝐃𝐨𝐧𝐤𝐞𝐫𝐫𝐨𝐨𝐝 voor Shakthar 🟥

Kan PSV het omdraaien tegen 10 man? 😯#ZiggoSport #UCL #PSVSHA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 27, 2024

