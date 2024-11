Marciano Vink hekelt plotselinge discussie over PSV in Nederland

Marciano Vink begrijpt niets van de discussie die er is rondom de centrumspitsen van PSV. is de eerste spits van de Eindhovenaren, maar ziet zijn concurrent uitstekend presteren. Vink vindt Pepi het goed doen, maar vindt dat De Jong momenteel nog onvervangbaar is in Eindhoven

"Ik vind De Jong onvervangbaar", begint Vink in het programma Voetbalpraat van ESPN als de spitsendiscussie ter sprake komt. "Ik ben helemaal niet van die discussie. De Jong is eerste spits en hij laat het al ruim twee seizoenen zien. Vorig seizoen was er niet eens een discussie en dit seizoen is hij is al bij tien goals betrokken", legt de analist uit. "Als je ziet wat De Jong voor dit team betekent, dan is er geen enkele discussie mogelijk. Pepi is in bloedvorm, dat valt niet te ontkennen, maar ik vind het niet een discussie of hij moet spelen of niet."

Karim El Ahmadi, ook te gast in het programma, kan de woorden van zijn collega goed begrijpen. D oud-middenvelder van onder meer Feyenoord en FC Twente vindt De Jong en Pepi spitsen met hele andere kwaliteiten, maar denkt dat PSV De Jong het beste kan gebruiken in grote wedstrijden: "Ik vind wel dat Pepi heel erg goed is, maar Luuk de Jong is in grote wedstrijden echt geweldig. Dan heb je een aanspeelpunt. Hij laat in grote wedstrijden zien hoe belangrijk hij is. Dat is een speler die je in dit soort wedstrijden nodig hebt.

De verwachting van het Eindhovens Dagblad is dat PSV woensdagavond tegen Shakhtar Donetsk met De Jong als centrumspits gaat aantreden. Dat zou betekenen dat Pepi na het scoren van een hattrick tegen FC Groningen weer genoegen moet nemen met een plaats op de reservebank.

