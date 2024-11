Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz hakt knoop door over keuze tussen Pepi en De Jong

PSV-trainer Peter Bosz lijkt woensdagavond in het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk te gaan starten met in de spits. De 34-jarige aanvoerder werd de afgelopen tijd met veel succes vervangen door , die tegen de Oekraïeners echter weer genoegen zal moeten nemen met een plek op de reservebank.

Pepi verkeert in meer dan blakende vorm. Inclusief de afgelopen interlandbreak met de Verenigde Staten trof de Amerikaan in zijn laatste zes officiële wedstrijden niet minder dan acht keer doel. Afgelopen weekend was Pepi, bijgenaamd El Tren, met een hattrick tegen zijn oude club FC Groningen (dat met 5-0 verslagen werd) opnieuw de grote man aan PSV-zijde. Desondanks keert De Jong, die het duel met de Groningers vanwege lichte klachten moest laten schieten, tegen Shakhtar naar verwachting terug in de basiself van PSV.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hattrickheld Pepi wil één vraag van Milan van Dongen niet beantwoorden: 'Daar ga ik niets over zeggen'

Dat schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad althans. De Jong is niet de enige speler die volgens de journalist tegen Shakhtar zijn rentree in de basis zal vieren. Ook Malik Tillman (die tegen Groningen nog wel inviel) en Noa Lang (die met rugklachten ontbrak) verschijnen naar verwachting aan de aftrap tegen het elftal van trainer Marino Pusic. De basisplaats van Tillman gaat ten koste van Guus Til, die zaterdagavond nog voor de 3-0 tekende. Lang neemt de positie van Ivan Perisic in; de Kroaat kon niet tijdig worden ingeschreven voor de Champions League en zit derhalve niet bij de wedstrijdselectie.

LEES OOK: PSV – Shakhtar Donetsk op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang

Verwachte opstelling PSV tegen Shakhtar in AD/ED:



Benitez - Karsdorp Flamingo Boscagli Dams - Mauro Saibari Tillman - Bakayoko De Jong Lang



Vanavond eens kijken of dat ook werkelijk zo is. De Jong en Lang hebben kunnen trainen in ieder geval. Rond 19.45 meer. — Rik Elfrink (@RikElfrink) November 27, 2024

Wat verwacht je van PSV - Shakhtar Donetsk? Laden... 80.5% Winst PSV 12.6% Gelijkspel 6.8% Winst Shakhtar Donetsk 190 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nederlandse kranten schrijven allemaal hetzelfde over Bosz na overtuigende zege van PSV

De Nederlandse pers reageert op de overwinning van PSV op FC Groningen.