PSV veel te sterk voor FC Groningen: Pepi doet oude liefde pijn met een hattrick

PSV heeft op eigen bodem wederom drie punten weten te bemachtigen. In het Philips Stadion waren de Eindhovenaren te sterk voor FC Groningen. Ook zonder Luuk de Jong werd er gewoon gewonnen in de Eredivisie. Het werd uiteindelijk 5-0 voor PSV.

PSV is nog altijd de koploper dit Eredivisie-seizoen. Er werd in twaalf wedstrijden slechts eenmaal verloren. Dat was tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Alle overige elf wedstrijden werden gewonnen door de mannen van coach Peter Bosz. Voorafgaand aan de interlandperiode werd van NAC Breda gewonnen in het Rat Verlegh Stadion met 0-3. Een paar dagen eerder werd Girona in het eigen Philips Stadion vermorzeld met 4-0.

Artikel gaat verder onder video

FC Groningen verkeert ook niet in de beste vorm. De noorderlingen startten zeer goed met veel overwinningen aan het begin van het seizoen, maar daarna ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Zo ging de ploeg van Dick Lukkien met 6-0 onderuit in De Goffert bij NEC Nijmegen. Voor de interlandperiode kwam ineens de eerste overwinning in tijden: in de eigen Euroborg werd met 1-0 van Sparta Rotterdam gewonnen. Een resultaat behalen in Eindhoven leek op voorhand een onbegonnen zaak.

In de 14e minuut was het al raak voor PSV. De bal bleef op twee meter voor het doel van Etienne Vaessen hangen. Olivier Boscagli tikte de bal in zijn val aan, en zo rolde de bal binnen. Het verdient de schoonheidsprijs absoluut niet, maar dat mag de pret voor de Franse verdediger niet drukken; hij scoorde hiermee zijn eerste doelpunt van het seizoen. Zeven minuten voor rust werd het ook nog 2-0 voor PSV door Ricardo Pepi. De oud-Groninger schoot de bal knap in de linkerbovenhoek.

Direct na rust schoot PSV meteen de derde binnen. Althans, zo leek het. Rick Karsdorp gaf een heerlijke bal richting het vijfmetergebied. Ismael Saibari bleef heel kalm voor het doel en schoot de bal op simpele wijze binnen. De VAR bekeek de situatie ruim drie minuten lang en besloot de goal af te keuren. Ongeveer één minuut later schoot Guus Til keihard binnen, en moest de VAR weer kijken. Dit keer ging het allemaal wat sneller, en bleef de goal staan.

In de 65e minuut was het tijd voor de tweede goal van Pepi, die de bal goed achter Vaessen schoot. Zijn tweede van de avond dus, en een vrij riante voorsprong voor PSV. Een kwartier voor het laatste fluitsignaal kopte Pepi ook nog zijn hattrick binnen tegen zijn oude liefde. Ivan Perisic gaf de bal heerlijk voor, en de Amerikaan kon lekker binnenkoppen. Zo werd het 5-0.