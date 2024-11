Hattrickheld Pepi wil één vraag van Milan van Dongen niet beantwoorden: 'Daar ga ik niets over zeggen'

wil kort na het maken van een hattrick voor PSV tegen FC Groningen niet zeggen dat hij woensdag in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk wéér een basisplaats verdient, zoals ESPN-verslaggever Milan van Dongen suggereert. De Amerikaanse spits is ondanks zijn ongekende scoringsdrift officieel nog altijd nummer twee in de pikorde van trainer Peter Bosz, achter de onomstreden .

De Jong hield echter lichte klachten over aan het vorige Champions League-duel, waarin Girona met 4-0 opzij werd gezet. Pepi kreeg zaterdagavond dus andermaal de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien, en deed dat met verve. El Tren, zoals de bijnaam van de spits luidt, tekende tegen FC Groningen voor zijn zevende, achtste én negende Eredivisie-goal van het seizoen en mag zich nu samen met Sem Steijn (FC Twente) topscorer van de competitie noemen.

LEES OOK: PSV veel te sterk voor FC Groningen: Pepi doet oude liefde pijn met een hattrick

Van Dongen wil van Pepi weten hoe het voor hem is dat hij nog altijd tweede viool speelt achter De Jong. "Zoals ik al eerder gezegd heb, zodra de trainer een beroep op me doet ben ik er klaar voor. Volgens mij heb ik dat ook laten zien. Ik blijf me voorbereiden en hard werken." Van Dongen vervolgt: "Bosz heeft ook gezegd dat de rollen morgen, volgende maand, volgend jaar of over twee jaar omgedraaid kunnen zijn. Kan dat morgen zijn?" Daarop reageert Pepi gereserveerd: "Dat is niet mijn beslissing, dat is aan de coach. Ik focus me op de zaken waar ik wel controle over heb."

LEES OOK: 'Luuk de Jong is een fenomeen in Eindhoven, maar dat gaat op een gegeven moment wel schuren'

Als Pepi vervolgens de vraag krijgt wat de situatie mentaal met hem doet, zegt de spits: "Het is soms moeilijk, maar soms word je beloond met een paar basisplaatsen. Alles kan zomaar ineens anders zijn." Van Dongen vraagt dan: "Normaal gesproken is het logisch dat je na het maken van een hattrick de volgende wedstrijd weer in de basis staat, toch?", maar lokt Pepi daarmee niet uit de tent. "Haha, normaal gesproken... maar daar ga ik niets over zeggen. Ik ga gewoon genieten van mijn drie doelpunten, hard blijven werken en me focussen op de volgende wedstrijd."

