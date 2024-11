'Luuk de Jong is een fenomeen in Eindhoven, maar dat gaat op een gegeven moment wel schuren'

Hoewel steeds nadrukkelijker solliciteert naar de positie van eerste spits bij PSV, zal de rest van het seizoen eerste keus blijven in het elftal van trainer Peter Bosz. Dat is althans de verwachting die Valentijn Driessen uitspreekt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

In de zomer van 2023 betaalde PSV een vorstelijke transfersom van naar verluidt zo'n elf miljoen euro om Pepi los te weken bij het Duitse FC Augsburg, dat de Amerikaan een het voorgaande seizoen had verhuurd aan FC Groningen. Anderhalf jaar later is De Jong (34) nog altijd de onbetwiste eerste spits van PSV, al krijgt Pepi deze jaargang wel vaker de kans om zich te laten zien. Komende zaterdag zal dat bij de hervatting van de Eredivisie opnieuw het geval zijn, al heeft Pepi zijn basisplaats tegen zijn vroegere club FC Groningen te danken aan het feit dat De Jong met een lichte blessure kampt.

Afgelopen interlandbreak was Pepi zowel uit (0-1) als thuis (4-2) trefzeker voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten, dat in de kwartfinale van de CONCACAF Nations League afrekende met Jamaica. De spits liet zich daarbij ontvallen dat het hem steeds zwaarder valt om geduld op te brengen bij PSV en dat hij klaar is voor de rol van eerste spits. Mike Verweij zegt in de Telegraaf-podcast dat hij zich niet kan voorstellen dat PSV bereid zou zijn om voor 15 miljoen euro afscheid te nemen van Pepi, zoals in buitenlandse media gesuggereerd werd. "Daar is hij natuurlijk veel en veel te waardevol voor", zegt de journalist. Verweij vindt het wel 'interessant' om te zien hoe Bosz omgaat met zijn twee spitsen die allebei azen op dezelfde positie: "Luuk de Jong is een fenomeen in Eindhoven, maar dat gaat op een gegeven moment natuurlijk wel schuren", aldus de Ajax-watcher.

"Zo'n jongen kún je niet continu op de bank houden", vervolgt Verweij, waarop Driessen reageert. "Hij houdt hem niet continu op de bank, hij speelt morgen natuurlijk ook weer", zegt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Hij heeft eerder ook wel wedstrijden gehad, maar het zijn wel allemaal kleine wedstrijden. En met Amerika ook vaak kleine wedstrijdjes, dan is hij redelijk op dreef. Maar ik wil nog wel zien of Pepi tegen de grote tegenstanders de indruk maakt die De Jong maakt", aldus Driessen. "Die heeft ook wel een iets andere carrièe achter zich met Sevilla, Barcelona en PSV. Ik denk dat er voor Pepi dit seizoen niet meer inzit dan een reserverol", besluit de journalist.

