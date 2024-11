Spitsendilemma bij PSV: 'Eindhovenaren willen Pepi niet kwijt'

PSV heeft momenteel een luxeprobleem wat betreft de spitspositie. Trainer Peter Bosz kiest nog altijd voor als eerste spits, terwijl steeds nadrukkelijker op de deur klopt. De Amerikaans international gaf tijdens de interlandperiode bovendien aan ongeduldig te zijn. Een winter vertrek bij PSV lijkt niet aan de orde voor Pepi, mede omdat de Eindhovenaren er, zelfs bij een bod van zo'n dertig miljoen euro, niet van plan zijn aan mee te werken.

Het Eindhovens Dagblad tekent op dat het eerste seizoen voor Pepi bij PSV 'licht teleurstellend' is verlopen. De Amerikaan speelde slechts 458 minuten, maar was daarin wel zevenmaal trefzeker. Dit seizoen speelde Pepi vooralsnog 438 minuten in de hoofdmacht van de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor zes doelpunten. De spits blijft dus zijn visitekaartje afgeven in de minuten die hij krijgt.

Bovendien krijgt Pepi steeds vaker een basisplaats van Bosz omdat hij De Jong rust geeft. Het ED stelt dan ook de vraag of de 34-jarige spits een stapje terug kan én wil doen. "Ja, maar met moeite. De Jong lijkt zich nog fit genoeg te voelen voor een rol als eerste spits. Tegelijkertijd accepteert hij de beslissingen van Bosz zonder al te veel te morren."

"De Achterhoekse clubicoon is alleen zoveel meer voor PSV, waar hij al jarenlang als kapstok fungeert en etaleert hoe een teamsport succesvol te bedrijven", vervolgt Rik Elfrink zijn verhaal. "Altruïstisch als het kan, egoïstisch als het moet. In de voorste lijn bleek hij dit seizoen als kopper nog altijd een wereldtopper, maar gingen ook wel eens dingen mis en verkwanselde hij kansen. Pepi heeft nog groeimarge en De Jong wordt normaal gesproken niet beter, maar zou bijvoorbeeld in Oranje nog steeds niet misstaan. Daar wil hij niet meer heen."

Pepi niet van plan te vertrekken

Ondanks het feit dat Pepi ongeduldig is, heeft hij vooralsnog geen plannen om de regerend landskampioen te verlaten. Er lonken steeds meer speelminuten voor de Amerikaan onder Bosz. Al plaatst het de krant wel een kanttekening. "Tegelijkertijd is de transfermarkt grillig en onvoorspelbaar", klinkt het. "Wat als er straks in januari een club komt die pakweg 30 miljoen op tafel legt? Verkoopt PSV hem dan? Het antwoord is nu simpelweg nee. PSV gelooft in de ontwikkeling van Pepi en zet in op een langere samenwerking."

Recentelijk werd Pepi nog in verband gebracht met onder meer Borussia Dortmund en enkele Premier League-clubs. PSV-watcher Elfrink reageerde niet lang daarna al stellig dat er niets waar zou zijn van de geruchten. Bovendien bestempelde hij de genoemde bedragen 'curieus'.

