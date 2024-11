‘PSV heeft Amerikaans international op de korrel als opvolger van Lozano’

PSV zou wel oren hebben naar de diensten van , melden Mexicaanse media. De 21-jarige vleugelaanvaller van Chivas Guadalajara, die elf interlands voor de Verenigde Staten achter zijn naam heeft, zou in Eindhoven de opvolger moeten worden van .

De regerend landskampioen is naarstig op zoek naar een opvolger van Lozano. De Mexicaanse vleugelaanvaller vertrekt in januari naar het Amerikaanse San Diego FC. In de zoektocht is PSV terechtgekomen bij Cowell. De Amerikaanse linksbuiten was dit seizoen al zesmaal trefzeker in veertien wedstrijden voor Chivas Guadalajara en gaf twee assists.

Cowell speelt nog niet heel lang voor zijn Mexicaanse broodheer, zo maakte hij in januari van dit jaar de overstap van San Jose Earthquakes naar Chivas Guadalajara. De Mexicaanse club betaalde naar verluidt zo’n 3,5 miljoen euro voor de aanvaller. Chivas Guadalajara zou desalniettemin niet onwelwillend tegenover een verkoop staan. Zo melden TV Azteca en ESPN-verslaggever Jesús Bernal dat de Mexicaanse topclub Cowell met winst zou willen verkopen. Een snelle transfer naar Europa lonkt, zo klinkt het.

Mocht PSV concreet worden voor Cowell, dan kan het aantal Amerikanen bij PSV uitgebreid worden naar vijf. Momenteel hebben de Eindhovenaren met Malik Tillman, Ricardo Pepi, Richard Ledezma en Sergiño Dest al vier Amerikanen in huis. Laatstgenoemde zit momenteel in de laatste fase van zijn revalidatie na een kruisbandblessure.

