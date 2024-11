ESPN geniet: 'Een Iniesta-actie, hij had iets goed te maken na Ajax'

Ismael Saibari was zaterdag een van de grote uitblinkers bij PSV in de wedstrijd tegen NAC Breda (0-3 zege). De middenvelder was goed voor een doelpunt en een assist. Zijn goede optreden was een opsteker, nadat in de vorige speelronde tegen Ajax (3-2 nederlaag) weinig lukte.

“Saibari was belangrijk”, concludeert presentator Jan Joost van Gangelen zondagavond bij Dit was het Weekend. “Die viel vorige week tegen in de wedstrijd tegen Ajax. Toen stelde hij teleur en was hij eigenlijk gewoon slecht.” Kees Kwakman antwoordt: “Misschien dat het een beetje aan hem knaagde, zeker omdat het een belangrijke wedstrijd was. Hij was gisteren fantastisch. Daar spat de kwaliteit, de kracht en techniek van af.”

Kwakman licht een opvallend moment uit. Na elf minuten begon Saibari aan een indrukwekkende demarrage aan de zijlijn. Met een kapbeweging en door de bal op te wippen was hij meerdere tegenstanders te snel af. “Een Iniesta-actie. Zó veel power en snelheid”, aldus Kwakman. “Hij had 86 intensieve loopacties. Die zijn tussen de 15 en 25 kilometer per uur. Dat is behoorlijk veel. Hij was met afstand de speler met de meeste gecreëerde kansen, schoten en geslaagde dribbels. De ruimtes waren voor de middenvelders van NAC niet te belopen. Saibari had even iets goed te maken en dat deed hij. Hij beloonde zichzelf met een goal.”

LEES OOK: Luuk de Jong geeft Koeman advies: ‘Hij zou fantastisch zijn voor het Nederlands elftal’

Op de persconferentie na de wedstrijd probeerde Saibari te verklaren waar het niveauverschil door kwam. “Ik ben een mens, soms lukt het en soms niet. Ik had mijn dag niet tegen Ajax. Niets lukte. Ik had er geen paniek over, zulke wedstrijden heb je er tussen zitten en dan moet je gewoon doorgaan. Elke speler speelt weleens een slechte wedstrijd, dat wordt dan vaak groter gemaakt dan het is”, zei hij.

Analist Kenneth Perez is ervan overtuigd dat Saibari er nog van baalt dat het tegen Ajax minder goed ging. “Als topvoetballer wil je het laten zien in de topwedstrijden. Tegen Ajax had je het seizoen al kunnen beslissen. Dat het niet lukte komt echt niet alleen door Saibari, maar door heel PSV.”

