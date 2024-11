Bosz noemt opvallende naam als ‘beste speler’ van PSV

Peter Bosz is enorm onder de indruk van het spel van tegen NAC Breda. De Braziliaan stond in de wedstrijd van PSV in Breda als controleur op het middenveld en had volgens zijn trainer een belangrijk aandeel in de 0-3 zege. Bosz gaat zelfs zo ver Mauro de ‘beste man’ aan de kant van de Eindhovenaren te noemen.

Bosz heeft zaterdagavond weer genoten van PSV, dat hij zag domineren. “We hadden nog een paar goals erbij kunnen maken, zonder dat alles goed ging”, begint de oefenmeester bij ESPN. “Want dat ging het zeker niet.” Wel zag de oefenmeester dat NAC uiteindelijk een tegen een ging spelen, wat goed uitpakte voor zijn ploeg. “Dan hebben wij zoveel power en snelheid op het middenveld. Als je dan inspeelt en door beweegt, zijn onze jongens niet meer te achterhalen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Luuk de Jong geeft Koeman advies: ‘Hij zou fantastisch zijn voor het Nederlands elftal’

Op het middenveld heeft Bosz vooral genoten van Mauro. “Ik vond hem vandaag de beste man op het veld”, is de trainer duidelijk. “Echt geweldig. Ik vind Mauro gewoon een heel goede speler.” Volgens Bosz maakt het daarvoor niet uit of de Braziliaan op een van de backposities speelt of als controleur. “Hij ziet het spel goed, leest het goed, is technisch vaardig en maakt logische keuzes voor een trainer. Dat is heerlijk. Dit is een jongen die je altijd opstelt, alleen op welke positie weet je niet van tevoren.”

LEES OOK: Mark van Bommel deelt enorm compliment uit aan PSV'er: 'Top drie van Europa'

Vorm keert terug bij Bakayoko

Naast Mauro kan ook Johan Bakayoko op lof van zijn trainer rekenen. De Belg was zaterdag na een slechte fase voor de tweede wedstrijd op rij trefzeker. “Vorm is zo’n ongrijpbaar iets. Hij kan nóg veel beter”, stelt Bosz. “Er moeten ook nog een heleboel dingen beter. Maar hij is een heel goede voetballer en voor zo’n jonge speler al heel ver in zijn carrière.” Volgens Bosz bleef de slechte vorm bij Bakayoko wel spelen in zijn hoofd. “Dat is logisch, omdat hij dit nog nooit had meegemaakt. Alles ging tot nu toe in een stijgende lijn.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bosz ziedend na nederlaag tegen Ajax: ‘Wat een geouwehoer, onzin!’

Peter Bosz is niet blij wanneer hij in gesprek met de NOS een vraag krijgt over de wedstrijd van PSV tegen Ajax.