Mark van Bommel deelt enorm compliment uit aan PSV'er: 'Top drie van Europa'

Mark van Bommel heeft zich zaterdagavond zeer positief uitgelaten over PSV-spits . Volgens de oud-voetballer is De Jong een klasse apart, aan de bal, zonder bal, maar ook en vooral met het hoofd.

Tijdens De Eretribune op ESPN steekt Van Bommel de loftrompet. "Luuk de Jong is gewoon een hartstikke goede spits, die altijd levert. Buiten zijn goals is hij super belangrijk voor het elftal." De aanvaller van PSV staat dit seizoen op zes doelpunten en vier assists in tien Eredivisiewedstrijden, maar scoorde nog niet in de Champions League.

Van Bommel stelt dat het fijn is om mét De Jong te voetballen. "Voor buitenspelers is hij een ideale speler. Luuk past altijd zijn situatie aan, aan een vroege voorzet of een actie. Hij weet zich zo vrij te maken, dat hij altijd in staat is om te koppen. En hij heeft zo'n harde kopstoot, is constant aan het bewegen."

Vervolgens wordt zijn laatste doelpunt tegen Ajax getoond, een zeer knappe kopgoal. "Dit is denk ik uitzonderlijk: met zijn hoofd richting de middenstip en hij kopt de bal achterwaarts in de kruising." Van Bommel deelt dan een enorm compliment uit: "Dit is, denk ik, top drie in Europa."

Volgens de trainer biedt De Jong door zijn kopkracht ook iets extra's tijdens de opbouw. "Als je er even niet uitkomt, bijvoorbeeld met een keeper, kan hij altijd lang. Maar met zijn voeten is hij ook heel erg goed. Het is geen balletdanser, maar o-zo-functioneel." Later zou Van Bommel horen dat De Jong zaterdagavond niet in de basis zou starten tegen NAC, waarvoor Peter Bosz zijn excuses aanbood.

