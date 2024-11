Peter Bosz verontschuldigt zich voor NAC-PSV bij Mark van Bommel: 'Sorry'

Peter Bosz heeft zaterdagavond zijn excuses aangeboden aan Mark van Bommel. Laatstgenoemde was als analist te gast voor het duel NAC - PSV en analyseerde daarin uitgebreid Luuk de Jong. De trainer van PSV besloot hem vervolgens echter niet op te stellen.

Hans Kraay jr. stelde Bosz voor de wedstrijd enkele vragen, waaronder over de speelwijze van NAC in eigen huis. "Waarschijnlijk heel dichtbij elkaar op eigen helft, en dan bij je strot grijpen, hè?" De trainer van PSV reageert: "Ja. Als je dan ziet, ten minste daar ga ik dan vanuit, wie ze in de spits zetten (Matthew Garbett, red.), dan is dat erop gericht om er snel vanaf te komen."

Hansie Hansie corrigeert de trainer vervolgens met een knipoog. "Ze spelen af en toe ook zonder spits, heb ik begrepen." Bosz: "Oké." En, al lachend: "Dan heb ik het verkeerd." Kraay jr. legt zijn grapje verder uit: "Er komt wel eens iemand (in de spits, red.), maar volgens mij gaan ze lokken."

Verder krijgt Luuk de Jong zaterdagavond rust. De Amerikaan Ricardo Pepi mag weer in de basis aantreden in Breda. Het toeval wil dat Van Bommel het vooraf in de analyse vooral over de Nederlandse spits had. "Mark van Bommel die heeft net een Piero laten zien, de allerlangste Piero die wij ooit in De Eretribune hebben gehad", vertelt Kraay jr. "Aan de bal Luuk de Jong, zonder bal Luuk de Jong en dan stel je hem niet op." Bosz heeft vervolgens maar enkele woorden nodig. "Ja, sorry. Sorry, Mark."

