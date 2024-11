Gaan De Jong en Benítez weg bij PSV? Transfervrij vertrek lonkt voor veel PSV’ers

Het Eredivisie-seizoen is pas twaalf speelronden oud, maar de focus gaat bij sommige clubs wellicht nú al op volgend jaar. Hoe ziet de toekomst eruit voor PSV? Krijgen de Eindhovenaren een nieuwe doelman? Vertrekt en blijft in het Philips Stadion? FCUpdate.nl zet de zaken op een rijtje:

PSV en Earnest Stewart moeten aan de bak

De kans is aannemelijk dat de selectie van PSV er volgend seizoen anders uitziet dan nu. Het mag geen geheim wezen dat Olivier Boscagli graag een stap hogerop wil maken. De verdediger – die beschikt over een aflopend contract - stond afgelopen transferzomer al in de concrete belangstelling van Brighton & Hove, maar mocht niet vertrekken van Earnest Stewart. Alles wijst erop dat de Fransman geen handtekening gaat zetten onder een nieuw contract in het Philips Stadion en volgend seizoen niet meer in het rood-wit speelt. Mogelijk vertrekt hij in de winter al, want Borussia Dortmund schijnt geïnteresseerd te zijn.

Nieuwe keeper voor PSV?

Daarnaast is ook de PSV-toekomst van Walter Benítez zeer twijfelachtig. De Argentijn, die sinds 2022 de nummer één van PSV is, werd afgelopen zomer nadrukkelijk begeerd door Atlético Madrid. De Spaanse grootmacht was wekenlang bezig met de komst van de doelman met diverse biedingen, maar PSV werkte niet mee, tot grote onvrede van Benítez zelf. De Eindhovenaren verlangden minstens acht miljoen euro voor Benítez, maar dat was voor Atleti te gortig. Het is nog maar de vraag of de 31-jarige keeper zijn aflopende verbintenis gaat verlengen. Met Joël Drommel heeft PSV in ieder geval nog een doelman ter beschikking aan het begin van volgend seizoen, tenzij de goalie deze winterstop besluit te vertrekken.

Ook de contracten van Fredrik Oppegard, Richard Ledezma, Ivan Perisic en Armando Obispo lopen af bij PSV. Van laatstgenoemde werd in juli bekend dat de Eindhovenaren graag met hem door wilden. Er is echter nog niks gecommuniceerd over een contractverlenging.

Blijft Luuk de Jong bij PSV?

Is Luuk de Jong bezig aan zijn laatste seizoen bij PSV? Die vraag spookt nog altijd door het hoofd bij menig supporter van de Eindhovense club. Het boegbeeld van de club beschikt over een aflopend contract en er is nog niet veel duidelijk over zijn toekomst. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wist onlangs te melden dat De Jong nog niet bezig is aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. Het is nog niet bekend of de toekomst van De Jong, die al ruim driehonderd wedstrijden in het shirt van PSV speelde, in het Philips Stadion ligt.

Deze spelers hebben een optie tot verlengen bij PSV

Rick Karsdorp en Matteo Dams hebben een aflopende verbintenis bij PSV, maar beschikken over een extra optie in hun contract. Elfrink weet dat laatstgenoemde met PSV in gesprek is over een contractverlenging. Daarnaast blijft Mauro Júnior, wiens contract afloopt, waarschijnlijk ook bij de Eindhovenaren. Onlangs werd bekend dat de regerend landskampioen dichtbij een akkoord is met de Braziliaan, die sinds 2017 in het Philips Stadion speelt. In 2019 maakte Mauro een korte tussenstap naar Heracles Almelo, waar hij op huurbasis actief was.

