'PSV dichtbij contractverlenging, komende periode duidelijkheid over toekomst sterkhouders'

PSV is dichtbij om langer aan de club te verbinden, meldt het Eindhovens Dagblad. Ook probeert de huidige landskampioen de komende tijd 'meer duidelijkheid' te vergaren over de standpunten van belangrijke spelers als en Jerdy Schouten.

Volgens het ED is Mauro in gesprek met PSV voor een langere verbintenis. De Braziliaan zou zelf graag langer in Eindhoven blijven voetballen, waardoor hij waarschijnlijk binnenkort een nieuwe krabbel gaat zetten. Het contract van de multifunctionele speler zou anders in de zomer van 2025 aflopen. Volgens Rik Elfrink zitten momenteel alleen nog 'een aantal zakelijke voorwaarden' in de weg voor een contractverlenging, maar PSV heeft vertrouwen in de situatie.

De 25-jarige Braziliaan voegde zich in 2017 bij de jeugdopleiding van PSV en werd in de zomer van 2019 nog een seizoen uitgeleend aan Heracles Almelo. Ondertussen heeft de speler 135 wedstrijden voor de Eindhovense club achter zijn naam staan.

PSV kijkt ook naar de toekomstige situaties van De Jong, Schouten en Matteo Dams. Schouten zou daarbij minder de prioriteit hebben: de middenvelder heeft nog een contract tot medio 2028. Er zal ook met Johan Bakayoko worden gesproken, aangezien hij eventueel in de zomer van 2026 gratis de deur uit zou kunnen lopen.

