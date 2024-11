BILD: Borussia Dortmund aast op twee spelers van PSV

en zijn in beeld bij Borussia Dortmund, zo meldt BILD vrijdagavond. De Duitse grootmacht wil aankomende zomer toeslaan bij PSV.

Boscagli zou ontzettend hoog op het lijstje staan van de Champions League-finalist van afgelopen seizoen. Dortmund, de teleurstellende nummer zeven van de Bundesliga, oriënteert zich alvast op het volgende seizoen en wil de selectie in kaart brengen. Boscagli is een interessante optie, aangezien de Fransman komende zomer transfervrij is op te halen. De stopper stond afgelopen zomer al in de belangstelling van Brighton & Hove Albion, maar mocht toen niet vertrekken van PSV. Boscagli liet zich al eerder uit over zijn situatie in Eindhoven.

LEES OOK: Ricardo Pepi neemt hoofdrol op zich bij Amerika na goede prestaties in Eredivisie

Ook de naam van Pepi zou rondcirculeren in Dortmund, zo weet BILD. De 21-jarige spits, die nog altijd Luuk de Jong voor zich moet dulden in de pikorde, is op dreef voor PSV en gaf eerder aan dat hij toe is aan meer speeltijd. Na de 0-1 zege van de Verenigde Staten op Jamaica liet Pepi zich uit over zijn toekomstplannen.

BILD verwacht dat de Amerikaan zo’n 25 miljoen euro moet opleveren. Dortmund is niet de enige club die geïnteresseerd is in Pepi, want onlangs kwam naar buiten dat onder meer Liverpool en Atlético Madrid de jonge spits volgen.

