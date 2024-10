PSV'er sluit wintertransfer niet uit: 'Verlengen was een optie, maar nu niet meer'

heeft aangegeven dat hij niet meer zal bijtekenen in Eindhoven. De Franse verdediger leek afgelopen zomer onderweg naar Brighton & Hove Albion, maar PSV besloot die transfer tegen te houden. Aankomende zomer loopt hij uit zijn contract.

Boscagli was geïnteresseerd in een overstap naar de nieuwe club van Yankuba Minteh en Mats Wieffer, maar PSV hield zijn poot stijf. Die houding lijkt de Eindhovenaren nu niet te helpen. Boscagli stuurt aan op een vertrek, zo geeft hij ook aan in gesprek met Hélène Hendriks bij Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Boscagli: 'Ik zag mensen in rolstoelen, mensen met verschrompelde armen'

"Ik onderhandelde met wat clubs en verwachtte een transfer te maken. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Het is zoals het is." Onderhandelingen met PSV over een langer contract waren gaande, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. "Verlengen was een optie afgelopen zomer, maar vandaag de dag niet, nee."

De centrale verdediger ziet een wintertransfer ook wel zitten. "Zeker. Normaal gesproken wordt dit mijn laatste seizoen. Daar moet ik me op voorbereiden. Je kunt het op twee manieren bekijken, je kunt namelijk ook zeggen: een jaar meer om mezelf te tonen." Dinsdag neemt hij het met PSV op tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Het is nog even de vraag of Boscagli op het middenveld of centraal achterin start.

Is Boscagli klaar voor een van de grootste vijf competities ter wereld? Laden... 50.8% Ja 29.4% Nee 19.8% Twijfelgeval 486 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV krijgt gelijk van Franse rechter, maar neemt tóch geen fans mee naar Parijs

PSV is door de Franse rechter in het gelijk gesteld in het kort geding dat was aangespannen rond het verbod op uitsupporters in Parijs.