Boscagli: 'Ik zag mensen in rolstoelen, mensen met verschrompelde armen'

blikt in een interview met Le Parisien terug op zijn revalidatie na een knieblessure, tussen april 2022 en februari 2023. De verdediger van PSV koos ervoor om te revalideren tussen ‘gewone’ mensen en dus niet op een topsportcomplex. Dat was achteraf gezien een goed besluit, denkt hij.

Boscagli werd na zijn blessure rustig gebracht door PSV, zodat hij in het seizoen 2023/24 volledig fit en inzetbaar zou zijn. Hij was vervolgens een van de grote uitblinkers in het kampioensjaar. “Mentaal gezien is het een lang proces”, blikt hij terug op zijn revalidatie en terugkeer op het veld. “Het heeft me elf maanden gekost om weer in vorm te komen. Na de operatie kun je vrij snel weer lopen, maar wanneer je weer begint te trainen wordt het moeilijk. Je merkt wat je in zo'n korte tijd bent kwijtgeraakt...”

“Ik had echt een dip, maar sinds mijn terugkeer geniet ik nog meer van het voetbal”, vertelt de geboren Monegask. “Als je elk weekend speelt, kun je het gevoel krijgen dat het vermoeiend is en dat niet alle wedstrijden even interessant zijn. Maar nu, ongeacht welke wedstrijd het is, ben ik gelukkig als ik op het veld sta.” Hij werkte in zijn thuisland aan zijn terugkeer. “Ik heb mijn revalidatie doorlopen met gewone mensen, in Saint-Raphaël in het zuiden van Frankrijk, en ik denk dat ik daar goed aan heb gedaan. Als ik werd omringd door sporters, zou het anders zijn geweest. Daar zag ik mensen in rolstoelen, mensen met verschrompelde armen, die nooit de kans zullen krijgen om te voetballen zoals ik. Dat zet je aan het denken…”

LEES OOK: Kenneth Perez heeft bijnaam voor PSV: 'Dat woord leen ik even van Louis van Gaal'

Boscagli terug in Frankrijk

Inmiddels is Boscagli voor even terug in Frankrijk. Dinsdagavond neemt hij het met PSV op tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Hij was blij toen PSV in de loting aan PSG werd gekoppeld. “Net zoals ik dat vorig jaar was toen we Lens troffen of toen ik zag dat we in december tegen Brest zouden spelen. Het is altijd leuk om naar Frankrijk te reizen en mijn eigen taal te spreken. PSG is het uithangbord van de competitie, een grote club die elk jaar presteert in de Champions League, ook al hebben ze hem nog niet gewonnen. Het is een grote test voor ons, vooral in het Parc des Princes, waar het nooit makkelijk is.”

