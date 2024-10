Kenneth Perez heeft bijnaam voor PSV: 'Dat woord leen ik even van Louis van Gaal'

merkt bij PSV weinig ambitie om het onderste uit de kan te halen. Met 27 punten uit 9 wedstrijden kent de koploper weliswaar een foutloze start op weg naar titelprolongatie in de Eredivisie, maar PSV opereert volgens Perez te vaak op halve kracht.

De analist van ESPN twijfelt er niet aan dat PSV ‘ruimschoots kampioen’ wordt, vertelt hij bij Dit was het Weekend. “Maar zij worden echt al minimumlijers. Dat woord leen ik even van Louis van Gaal. Dat zei hij over mensen die altijd nét op tijd kwamen, nét deden wat ze moesten doen om iets te bereiken”, aldus Perez, die de wedstrijd tussen AZ en PSV (1-2) van zaterdag als voorbeeld neemt. “Ze spelen tegen tien man van AZ en ze doen echt het minimum wat nodig was om te winnen. Ik zou graag willen dat ze met wat meer flair en jeu spelen.”

In de Eredivisie wordt PSV nog nauwelijks uitgedaagd, ziet de Deen. “PSV is te goed, ze hebben gewoon te veel goede spelers en daarom worden ze ook lachend kampioen. Maar ik hoop dat ze ook gaan beseffen: we moeten ook wat achterlaten dit seizoen.” Perez vond PSV vorig seizoen een ‘mooie kampioen’ die ‘mooie wedstrijden’ speelde. “Nu zie je gespeeld chagrijn bij Peter Bosz. Ik hoop meer samba te zien in de wedstrijden, want kwaliteit hebben ze wel degelijk.”

“PSV had niet echt grote kansen op 1-3 of meer. Dat bedoel ik met minimumlijers”, zegt Perez over het duel met AZ. Ook tafelgenoot Kees Kwakman zag dat PSV geen afstand kon of wilde nemen. “Het was echt wel knap van AZ dat ze zo lang in de wedstrijd bleven en er op het eind echt een wedstrijd van maakten. Maar dat kwam ook wel weer door PSV, dat in de tweede helft dacht: we hebben dinsdag weer een wedstrijd, we doen het allemaal nog even vijftig procent minder. En dan is PSV ook niet zo goed.” Dinsdag gaat PSV op bezoek bij Paris Saint-Germain in de Champions League.

Wat verwacht je van Paris Saint-Germain - PSV? Laden... 74.5% Winst Paris Saint-Germain 13.8% Gelijkspel 11.7% Winst PSV 746 stemmen

