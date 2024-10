Theo Janssen: 'Het is bijna niet normaal, die jongen gaat nog een keertje keepen!'

Theo Janssen en Ibrahim Afellay zien graag dat Peter Bosz een jonge middenvelder de kans geeft, nu Jerdy Schouten en Joey Veerman geblesseerd zijn. Talenten als Tygo Land en Isaac Babadi maken dit seizoen nauwelijks minuten en dat vinden de analisten van de NOS teleurstellend.

Veerman is al enkele weken uit de roulatie, terwijl Schouten zaterdag geblesseerd uitviel tegen AZ (1-2 zege). Door hamstringklachten ontbreekt hij in ieder geval dinsdagavond tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Toen Schouten uitviel in Alkmaar, koos Peter Bosz ervoor om Armando Obispo te laten invallen en in de verdediging te laten plaatsnemen, zodat Olivier Boscagli als controleur kon gaan spelen. Janssen verwacht dat hij in toekomstige wedstrijden Mauro Júnior doorschuift van achteruit.

“Als je kijkt wat Peter Bosz de afgelopen periode heeft gedaan, is Mauro Júnior waarschijnlijk de eerste die doorgeschoven wordt richting middenveld”, voorspelt de analist, die zijn bedenkingen heeft bij die keuze. “Je gaat dan twee posities veranderen, maar ik zou gewoon kijken: middenvelder eraf, middenvelder erin. Ze hebben jonge spelers met Tygo Land en Isaac Babadi. Geef zo'n jongen de kans. Laat maar zien of je er klaar voor bent op dat niveau. Om Mauro Júnior nu weer naar het middenveld te halen... Het is bijna niet normaal. Die jongen gaat binnenkort nog een keertje keepen, denk ik. Hij speelt overal!”

Afellay noemt Land een ‘geweldig talent’. “Maar hij heeft tot nu toe niet zoveel minuten gemaakt. Ik kan me dus niet voorstellen dat hij voor Land kiest in een wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Ik verwacht dat hij gaat spelen met Tillman, Saibari en Til, en Noa Lang vanaf links.” Tijdens de wedstrijd tegen AZ lieten veel PSV-supporters al weten ervan te balen dat Land op de bank bleef. Voorafgaand aan de interlandperiode legde Bosz uit waarom hij Land op de bank hield in het duel met Sparta (2-1 zege). “Omdat ik de trainer ben en andere overwegingen heb dan de supporters.”

Afellay vindt het moment echter rijp om de achttienjarige middenvelder een kans te geven. “Op het moment dat je sterkhouders Veerman en Schouten geblesseerd zijn, dan is het een ideaal moment om zo'n jongen voor de leeuwen te gooien in de Nederlandse competitie. Laten we wel wezen, dit PSV is in Nederland onverslaanbaar. Als er twee spelers ontbreken die je normaal gesproken nauwelijks eruit kunt halen, dan kun je zulke jongens minuten geven. Je moet zo'n jongen ook een keer belonen voor zijn goede spel bij Jong PSV."

Wordt het tijd om Tygo Land meer te laten spelen bij PSV? Laden... 79.1% Ja 20.9% Nee 91 stemmen

