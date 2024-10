Ochtendkranten: ‘Fascinerende’ Weghorst, ‘flitsend’ Feyenoord en ‘gemakkelijke avond’ voor PSV

De gehele traditionele top drie wist afgelopen weekend weer te winnen. Waar Ajax weer de hulp van reddende engel Wout Weghorst nodig had om puntverlies te voorkomen, ging het bij Feyenoord eindelijk een keer soepel. PSV wist daarnaast overeind te blijven tegen een tiental van AZ in zijn eerste topwedstrijd van het seizoen. Dit is wat de ochtendkranten schrijven over het afgelopen voetbalweekend.

‘Fascinerende’ Weghorst redt Ajax

Ajax kende zondag geen gemakkelijke middag op bezoek bij Heracles Almelo. De Amsterdammers scoorden weliswaar vier keer, maar de drie tegentreffers baarden zorgen. “Ajax kwam voor het eerst onder Francesco Farioli vooral defensief belabberd voor de dag”, zo zag het Algemeen Dagblad. Bij een 2-2 tussenstand was het Weghorst die als invaller het verschil moest maken. “Het fenomeen maakte zijn reputatie andermaal waar”, schrijft de krant over zijn twee treffers.

Ook Het Parool is onder de indruk van de spits. “De invloed van Weghorst op Ajax is fascinerend”, leest het. “Niet alleen drukt hij z’n stempel met doelpunten, dat doet hij ook met z’n gedrag. Na de 3-4 riep hij alle spelers in een kringetje bij elkaar voor een gezamenlijke peptalk”, illustreert het. Daartegenover staat Brian Brobbey, die tegen Heracles een aantal enorme kansen miste. “Brobbey mist het klinische dat een afmaker als Weghorst wel heeft.”

Naast Weghorst speelde ook scheidsrechter Edwin van de Graaf een hoofdrol in Almelo. “In het heerlijke voetbalcircus in Almelo was Van de Graaf de clown”, vindt De Telegraaf. “De scheidsrechter liet blijken dat het spel te snel voor hem ging en schatte het ene na het andere duel verkeerd in.” Daarbij wordt met name Brobbey als slachtoffer hiervan aangewezen.

‘Flitsend’ Feyenoord wint eenvoudig

Feyenoord wist zaterdagavond met liefst 1-5 te winnen op bezoek bij Go Ahead Eagles, terwijl het spel ook ‘flitsend’ was, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Voor rust was de wedstrijd met een 0-3 tussenstand, tot tevredenheid van Brian Priske, eigenlijk al beslist. “Natuurlijk, Go Ahead Eagles was bepaald niet indrukwekkend in de eigen Adelaarshorst. Maar een wedstrijd voor de pauze al beslissen, daar leek Feyenoord tot voor kort nog niet toe in staat.” De ‘suprematie aan de bal’ van de Rotterdammers werd vooral duidelijk bij de vierde treffer, waarbij Ayase Ueda na een fraaie aanval het eindstation was.

De Telegraaf ziet dat Priske het steeds beter aan de praat krijgt bij Feyenoord. “De winst in de Champions League bij Girona zorgde voor veel vertrouwen bleek al drie dagen later in de Kuip tegen FC Twente. De tukkers gingen met een 2-1 nederlaag naar huis”, leest het. “De interlandbreak tastte het vertrouwen niet aan hoewel Timber niet met een goed gevoel terugkeerde na in de rust tegen Duitsland te zijn gewisseld door bondscoach Ronald Koeman. Middenvelder Milambo kwam nog eens ziek terug van Jong Oranje.”

PSV boekt zege in eerste topwedstrijd

PSV kende in de eerste topwedstrijd van het seizoen, op bezoek bij AZ, een ‘gemakkelijke avond’, ziet De Telegraaf. “Daarbij werd het geholpen door een vroege rode kaart voor David Møller Wolfe van AZ. Die rode kaart haalde meteen ook de amusementswaarde van het duel onderuit.” Toch is niet alles zonder zorgen voor PSV en Peter Bosz, aangezien Jerdy Schouten uitviel met een blessure. “Een flinke streep door de rekening met het oog op de belangrijke wedstrijden die eraan komen.”

“AZ keek door de man minder-situatie al snel als een konijn in de koplampen van een bolide die op de snelweg komt aanscheuren”, schrijft het Algemeen Dagblad. “Vanaf de aftrap maakte PSV de intenties al duidelijk en was de landskampioen en koploper al gedecideerd naar voren aan het voetballen.” Na doelpunten van Luuk de Jong en Noa Lang wist AZ het in de slotfase nog spannend te maken door de 1-2 te scoren. “Maar meer zat er voor de Alkmaarders niet in.’

