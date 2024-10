Peter Bosz doet iets opmerkelijks en krijgt de volle laag: 'Kom op, we zijn geen twaalf hè?

Kees Kwakman is niet te spreken over de manier waarop Peter Bosz de pers te woord heeft gestaan rondom de wedstrijd van PSV tegen AZ. De analist van ESPN zag dat de coach van de Eindhovenaren niet inhoudelijk over de tweede helft van de wedstrijd wilde praten. Dat was kinderachtig, vindt Kwakman.

De analist benadrukt dat hij het logisch zou vinden als Bosz, door de ophef rondom zijn veelbesproken interview over scheidsrechter Danny Makkelie, niet meer over scheidsrechters wilde praten. Het ging echter verder dan dat, wat bij Kwakman niet goed viel: "Dat interview van Bosz na afloop... dat was natuurlijk helemaal dramatisch", geeft Kwakman aan in het programma Dit was het Weekend van ESPN.

LEES OOK: Grote domper voor PSV, twee dagen voor uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain

Bosz wilde zaterdagavond in gesprek met ESPN niet gedetailleerd ingaan op wat er misging met zijn ploeg in Alkmaar: "Het heeft geen zin om daarover te praten. Er ging zóveel mis", zei de trainer. Kwakman vindt dat PSV zich niet op deze manier moet opstellen tegenover het journaille: "Kom op, we zijn geen twaalf hè? Je kan toch wel inhoudelijk over de wedstrijd praten? Dat deed hij nu ook niet."

