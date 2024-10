Grote domper voor PSV, twee dagen voor uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain

reist maandagmorgen niet met de selectie van PSV mee naar Parijs voor de Champions League-wedstrijd van dinsdagavond tegen Paris Saint-Germain. De middenvelder viel zaterdag geblesseerd uit op bezoek bij AZ en is niet fit genoeg om deel te nemen aan het duel van dinsdag, zo bevestigt zijn club.

Schouten kreeg tegen AZ last van zijn hamstring en kon niet voldoende meetrainen om mee te reizen. Hij wordt de komende dagen verder medisch onderzocht.

Toen Schouten uitviel in Alkmaar, koos Peter Bosz ervoor om Armando Obispo te laten invallen en in de verdediging te laten plaatsnemen, zodat Olivier Boscagli als controleur kon gaan spelen.

'Zes mogelijke vervangers Schouten'

Na de wedstrijd liet hij al weten dat er meerdere spelers zijn die Schouten kunnen vervangen. "Ik kan er zo een stuk of vijf of zes noemen. Zal ik het proberen? Mauro (Júnior, red.) heeft daar al gespeeld. Bij FC Utrecht heeft Ryan (Flamingo) er gespeeld. Dan heb je Tygo (Land), die heeft bij Jong PSV daar gespeeld. Dan hebben we nog de vaste drie middenvelders met Malik (Tillman), Ismael (Saibari) en Guus (Til). Dus dan moeten we maar eens kijken."

