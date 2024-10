Jerdy Schouten gaat naar het gras: veelbesproken blessure steekt weer de kop op

is geblesseerd geraakt in de slotfase van de eerste helft tussen AZ en PSV. Na een stevig duel met Denso Kasius kreeg de middenvelder last van zijn knieholte. Hij ging naar de grond, werd behandeld en nam uiteindelijk plaats in de dug-out van PSV. In de pauze werd Schouten gewisseld.

Schouten kampte de afgelopen weken al met zijn knieblessure. PSV verklaarde aanvankelijk dat hij 'algemeen vermoeid' was en daarom ontbrak in het Eredivisieduel met Sparta Rotterdam (2-1 winst) én in de selectie van het Nederlands elftal. Zelf sprak Schouten dat verhaal tegen en sprak hij van een blessure.

Die blessure lijkt tegen AZ weer de kop opgestoken. Vlak voor de pauze viel hij uit; aan het begin van de tweede helft werd hij vervangen door Armando Obispo. Dankzij doelpunten van Luuk de Jong en Noa Lang leidde PSV bij de rust met 0-2.

