Noa Lang maakt handgebaar naar televisiekijker, Luuk de Jong moet ingrijpen

heeft zaterdagavond gescoord in de wedstrijd tussen AZ en PSV. De aanvaller, die voor het eerst sinds 24 augustus een basisplaats had, maakte de 0-2. Daarna keek Lang de televisiecamera’s in en maakte hij een handgebaar, waar ploeggenoten en niet zo blij mee leken.

Halverwege de eerste helft werd een lage voorzet van Guus Til weggetikt door keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro, waarna de bal voor de voeten van Lang belandde. Die wist, via het been van verdediger Seiya Maikuma, te scoren. Hij zorgde voor de 0-2, nadat Luuk de Jong in de vijftiende minuut al voor de 0-1 had gezorgd.

Lang heeft een periode achter zich van fysiek malheur. Voorzichtig werd gewerkt aan zijn terugkeer en zaterdag werd het moment rijp geacht door PSV. Schijnbaar heeft Lang zich tijdens zijn absentie geërgerd aan bepaalde reacties van de buitenwereld, want hij maakte met zijn vingers een ‘praatgebaar’.

Dat deed Lang vijf seconden, waarna hij werd omhelsd door ploeggenoten. Vervolgens zocht Lang de tv-camera op, keek hij de tv-kijker aan en maakte hij de gebaren nog eens. De Jong en Mauro Júnior trokken zijn hand vervolgens weg.

Noa Lang is terug en bekroont zijn basisplaats met een doelpunt 👑#AZPSV — ESPN NL (@ESPNnl) October 19, 2024

