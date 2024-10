Noa Lang kijkt na AZ - PSV de camera in en spreekt vier woorden

lijkt bepaald geen spijt te hebben van zijn doelpuntviering in de wedstrijd tussen AZ en PSV. De aanvaller werd op het veld gecorrigeerd door ploeggenoten Luuk de Jong en Mauro Júnior, maar plaatst zondag op TikTok een video waarin zijn handgebaar nadrukkelijk voorkomt. De video dient ter promotie van een nummer dat Lang op vrijdag uitbrengt met rapper Ronnie Flex.

Lang maakte na zijn treffer tegen AZ een ‘praatgebaar’ met zijn hand. Dat deed hij vijf seconden, waarna hij werd omhelsd door ploeggenoten. Vervolgens zocht Lang de tv-camera op, keek hij de tv-kijker aan en maakte hij de gebaren nog eens. De Jong en Mauro Júnior trokken zijn hand vervolgens weg.

Artikel gaat verder onder video

De Jong verzekerde na de wedstrijd dat het gebaar niet was gericht aan het publiek van AZ. "Aan wie wel? Dat weet ik niet, dat moet je aan hem vragen", stelde de aanvoerder van PSV. "Hij doet soms dingen, en dat is emotie, maar dat viel allemaal ook wel mee. Natuurlijk gaat het publiek daarop reageren. Dat gebeurt soms in het voetbal."

Lang plaatst zondag een video op TikTok waarop de doelpuntviering prominent te zien is. Ook zit er een fragmentje tussen waarop te zien is dat Lang na de wedstrijd in een camera kijkt en een tekst uit zijn nieuwe nummer Damage uitspreekt: “Noano is the baddest.”

