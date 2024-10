Arno Vermeulen laat irritaties de vrije loop en richt zich met duidelijke boodschap tot Noa Lang

Arno Vermeulen heeft zich zaterdagavond tijdens de ontmoeting tussen AZ en PSV geërgerd aan de houding van . De aanvaller mocht in Alkmaar weer een keer aan de aftrap verschijnen en was met een doelpunt belangrijk voor de Eindhovenaren, maar zorgde met zijn gebaartjes na zijn treffer voor veel irritaties. Vermeulen vraagt zich af waarom Lang dit doet en of hij er nou zelf gelukkiger van wordt.

PSV telde in de zomer van 2023 12,5 miljoen euro neer voor de komst van Lang. Hij ging voortvarend van start in Eindhoven en had niet veel tijd nodig om uit te groeien tot publiekslieveling. Maar mede door blessureleed slaagde hij er niet in zijn goede start een passend vervolg te geven. Lang worstelde met zijn fitheid en stond in de tweede seizoenshelft lang aan de kant. Zijn aandeel in de landstitel was gering. Lang hoopt zich dit seizoen te ‘revancheren’, maar zijn lichaam werkt opnieuw niet optimaal mee. De aanvaller verscheen zaterdagavond in Alkmaar pas voor de vijfde keer dit seizoen aan de aftrap.

Lang scoorde de 0-2, maar na zijn treffer ging het toch vooral weer over zijn gedrag. Hij maakte opmerkelijke gebaartjes, waarmee hij waarschijnlijk zijn criticasters de mond wilde snoeren. Maar volgens Vermeulen moet Lang dat allemaal niet doen. “Wat bedoelt hij eigenlijk hiermee? Het is wel irritant wat hij doet. Je ziet de andere spelers, die snappen dat het gewoon onhandig is”, zo zegt Vermeulen zondagavond in Studio Voetbal. Luuk de Jong en andere ploeggenoten trokken Lang weg, maar volgens Vermeulen maakte Lang bij het verlaten van het veld na het rustsignaal dezelfde gebaren. “Ga gewoon lekker voetballen en zorg dat je laat zien wat je echt kan. Houd op met dit soort domme fratsen. Je krijgt zoveel mensen die zich aan jou gaan ergeren. Wat bereik je daar dan mee?”

Vermeulen vraagt zich af of Lang er nou echt ‘vrolijker’ van wordt. “Ik denk dat PSV dit ook niet heel erg leuk vindt. Gewoon niet doen! Ga beter voetballen. Zorg dat je echt het geld waard bent dat je tot nu toe niet waard bent geweest voor je club. Voor iedereen is het irritant. En wordt hij er nou gelukkiger van dat hij dat doet?”, aldus Vermeulen. Lang kwam sinds zijn transfer van Club Brugge naar PSV 29 keer in actie voor de Eindhovenaren, goed voor zeven doelpunten en drie assists. Door zijn fitheidsproblemen draagt hij ook al ruim een jaar niet meer het shirt van het Nederlands elftal. Zijn laatste interland dateert van 9 oktober vorig jaar, de uitwedstrijd tegen Ierland. Toen kwam hij als invaller heel even in actie.

Noa Lang is terug en bekroont zijn basisplaats met een doelpunt 👑#AZPSV — ESPN NL (@ESPNnl) October 19, 2024

PSV moet Noa Lang beter aanspreken op zijn gedrag Laden... 96.6% Eens 3.4% Oneens 29 stemmen

