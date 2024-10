Theo Janssen ergert zich aan falende Eredivisie-ster: 'Hij wordt zó irritant!'

Theo Janssen en Ibrahim Afellay vinden het tijd dat op de bank belandt bij PSV. Hoewel de Eindhovenaren met 27 punten uit 9 wedstrijden een feilloze seizoenstart beleven, heeft Bakayoko nog niet zijn vorm van vorig seizoen. Ook tegen AZ (1-2 zege) kon hij zaterdag geen potten breken, zagen de analisten van de NOS.

“Weet je wie ik heel erg matig vond? Bakayoko”, zegt Janssen bij Studio Voetbal. “Het wordt zó irritant. Je gaat op hem letten. Elke keer als hij in de één-tegen-één komt, gaat hij wandelen, kapt hij hem af en speelt hij hem terug.” Van tafelgenoot Arno Vermeulen krijgt Janssen de vraag waarom Bakayoko zoveel minder presteert dan vorig seizoen. “Ik heb echt geen idee”, reageert de oud-middenvelder. “Ik ben naar hem aan het kijken, misschien ligt het aan de druk? Ik weet het niet.”

“Bakayoko is een speler die niet te verdedigen is, als hij op tempo komt, spelers op snelheid opzoekt en naar binnen en naar buiten kan. Nu vertraagt hij het spel de hele tijd, speelt alle ballen terug”, analyseert Janssen, die bijval krijgt van Afellay. “Hij is zo voorspelbaar, hij gaat ook negen van de tien keer naar binnen toe. Het is terecht wat je aanstipt: hij wil een tegenstander vanuit stilstand passeren, maar dat kan gewoon niet. Ga ook eens een keer buitenom, heb een beetje diepte in je spel.”

Janssen ziet enkele geschikte alternatieven voor de 21-jarige Belg. “Als Driouech erin komt is hij levensgevaarlijk, hij heeft het goed gedaan. Maar je hebt ook nog Perisic die daar fantastisch uit de voeten kan. Als je dit brengt als speler bij zo’n grote club, dan wordt het op een gegeven moment wel tijd om hem te passeren.”

Afellay kan zich daarin vinden en vindt dat Bakayoko nog grote stappen moet zetten als hij de top wil bereiken als voetballer. “Hij heeft de ambitie uitgesproken dat hij naar de absolute top wil. Dan zal hij wel echt uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Hij wees Brentford af, dat is een heel mooie club in de Premier League.”

Bakayoko zou moeten kijken naar een landgenoot die bij Manchester City speelt, zo adviseert Afellay. “Hij zou een voorbeeld moeten nemen aan zijn landgenoot Jérémy Doku, tegen wie hij het aflegt bij België. Doku gaat buitenom en binnendoor, daarmee creëer je variatie in je spel. Nu is Bakayoko heel voorspelbaar. Als je zulke sterke concurrenten achter je hebt, komt het moment dat je op de bank moet gaan zitten.”

Vind jij dat Johan Bakayoko op de bank moet bij PSV? Laden... 70% Ja, hij presteert niet goed genoeg 23.3% Nee, hij verdient meer speeltijd 6.7% Anders, namelijk... 30 stemmen

