PSV blijft foutloos in de Eredivisie na vroege rode kaart in topper bij AZ

Eredivisiekoploper PSV heeft ook het uitduel bij nummer drie AZ in een overwinning omgezet: 1-2. De topper in Alkmaar leek al na dik twintig minuten beslist: AZ-verdediger kreeg een rode kaart, waarna de Eindhovenaren via op voorsprong kwamen en tien minuten later de tweede Eindhovense treffer produceerde. In ondertal deed AZ vlak voor tijd zowaar nog wat terug via Denzo Kasius, maar de zege voor de ploeg van Peter Bosz kwam niet meer in gevaar.

Na de interlandperiode begon Mark Tillman bij PSV op de bank, evenals Ivan Perisic. Bij de regerend landskampioen ontbrak de geschorste Matteo Dams na zijn rode kaart tegen Sparta. Mauro Junior verhuisde van de rechtsback naar de linksback. Daardoor kon Rick Karsdorp starten. Ook Noah Lang begon weer eens in de basis evenals Johan Bakayoko die weer het vertrouwen van Peter Bosz kreeg. Ismael Saibari was weer de vervanger van de geblesseerde Joey Veerman. Jerdy Schouten kon ook gewoon starten. Peter Bosz werd na zijn uitspraken over Danny Makkelie voorwaardelijk geschorst en kon op de bank plaatsnemen.

Artikel gaat verder onder video

Voor AZ kwam de interlandbreak niet helemaal ongelegen. Sterkhouder Jordy Clasie kon herstellen van fysieke ongemakken en na drie nederlagen op een rij bleven de prestaties achter na een goede start van de competitie. Naast Clasie was er plaats voor Kristijan Belic op het middenveld. Van de Serviër zijn er hoge verwachtingen, die de middenvelder mede door blessureleed nog niet kon waarmaken. De verdedigers Bruno Martens Indi en Wouter Goes ontbraken nog wel vanwege blessures. Het hart van de Alkmaarse defensie bestond, net als in de verloren wedstrijd twee weken geleden tegen Fortuna Sittard, uit Alexandre Penetra en Maxim Dekker.

De eerste tien minuten golfde het spel op en neer en dat leek de opmaat te worden voor een heerlijk duel op de vroege zaterdagavond. Leek, want nadat David Møller Wolfe de doorgebroken Guus Til neertrok kon de rechtervleugelverdediger met rood vertrekken. Niet heel slim van de rechtsachter. Til liep niet eens richting doel en had de bal nog niet onder controle. Scheidsrechter Allard Lindhout leek het eerst te laten gaan, maar kon niet anders dan de AZ-verdediger weg te sturen.AZ-trainer Maarten Martens had Sven Mijnans geslachtofferd om met Dario Kasius zijn verdediging weer op orde te brengen. Tien minuten na de rode kaart stond PSV echter al op 0-2 via Luuk de Jong en Noa lang en ontspon zich een zeer eenzijdig duel. Tegenvaller voor de koploper in de Eredivisie was het uitvallen van Schouten. In de slotminuut van de eerste helft. De middenvelder kreeg weer last van zijn knie.

Ook Lang keerde in de tweede helft niet terug. Armando Obispo en Ivan Perisic waren de vervangers. Door de komst van Obispo schoof Olivier Boscagli door naar het middenveld. PSV nam de voet van het gaspedaal in de tweede helft wetende dat deze week de zware uitwedstrijd in de Champions League bij PSG wacht. Ook in de spaarstand kwamen de Eindhovenaren niet in de problemen. Bij AZ ontbrak het geloof en overtuiging. Het gevolg was een plichtmatige tweede helft met nauwelijks hoogtepunten. Tot de slotminuut aanbrak en AZ uit het niets op 1-2 kwam via Kasius nadat Bakayoko aan de overkant nog een grote kans miste. De tijd voor AZ was echter te kort om nog een punt uit het vuur te slepen.

AZ leed zo de vierde nederlaag in successie en wacht deze week de loeizware uitwedstrijd in de Europa League bij Tottenham Hotspur. Voor Troy Parrot een wedstrijd met een bijzonder tintje. De Ierse aanvaller speelde bij de ploeg uit Noord-Londen in de jeugd en kwam in vier wedstrijden uit voor de hoofdmacht.

