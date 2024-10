PSV krijgt gelijk van Franse rechter, maar neemt tóch geen fans mee naar Parijs

PSV is door de Franse rechter in het gelijk gesteld in het kort geding dat was aangespannen rond het verbod op uitsupporters bij het Champions Leagueduel tegen Paris Saint-Germain van aankomende dinsdag. Desondanks zullen er geen fans uit Eindhoven plaatsnemen op de tribunes van het Parc des Princes.

Maandag werd bekend dat PSV-supporters niet naar Parijs mogen afreizen voor de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. De club zelf reageerde al ontstemd op het besluit en besloot dinsdag voor uniformiteit te kiezen. Als de fans van de club niet welkom zijn, gaan ook de zakelijke partners van PSV niet naar Parijs, zo klonk het verdict.

Gezamenlijk met de supporters spande PSV vervolgens een kort geding aan. Daarin heeft de rechter de club in het gelijk gesteld, zo meldt PSV zaterdagavond via de officiële kanalen. "Een aantal restricties blijft echter overeind, zoals een gebiedsverbod en de vrijheid om je te uiten als PSV-fan", leest het. Door de uitspraak is 'de reputatie van PSV en haar supporters gezuiverd', stelt de club naar tevredenheid vast. Toch is, naar aanleiding van nieuwe informatie over 'binnenlandse veiligheidsissues' die de Franse autoriteiten met PSV hebben gedeeld, besloten geen fans mee te nemen naar Parijs.

Toch biedt de uitspraak hoop voor 10 december; als PSV in de zesde speelronde van het miljardenbal opnieuw een uitwedstrijd in Frankrijk te wachten staat. De ploeg van Peter Bosz neemt het dan in Bretagne op tegen het Stade Brest van de Nederlandse doelman Marco Bizot. PSV hoopt van harte dan wél gesteund te worden vanuit het uitvak. De uitspraak van de rechter kan daaraan zeker bijdragen, verwacht de club: "Met het oog op de wedstrijd tegen Stade Brest in december is dat een belangrijk signaal", leest het.

