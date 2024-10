Telegraaf komt met zorgwekkend bericht over PSV'er Jerdy Schouten: 'Normaal gesproken...'

Jeroen Kapteijns, verslaggever van De Telegraaf, komt met slecht nieuws over PSV-middenvelder . De Oranje-international raakte vlak voor rust in de topper bij AZ geblesseerd en keerde in het tweede bedrijf niet meer terug op het veld. Volgens Kapteijns is Schouten 'normaal gesproken' niet van de partij als PSV het dinsdag in de Champions League opneemt tegen de Franse kampioen Paris Saint-Germain.

"PSV-middenvelder Jerdy Schouten is tegen AZ uitgevallen met hamstringklachten", schrijft Kapteijns op X. "De precieze ernst is nog niet duidelijk, maar normaal gesproken is hij voor het uitduel met PSG niet inzetbaar en mogelijk is hij voor meerdere weken uit de roulatie", vervolgt de journalist.

De mogelijk langere absentie van Schouten komt voor PSV-trainer Peter Bosz bepaald niet gelegen. Tot de volgende interlandperiode, medio november, nemen de Eindhovenaren het in de Eredivisie op tegen PEC Zwolle (thuis, 26 oktober), Ajax (uit, 2 november) en NAC Breda (uit, 9 november). Tussentijds wacht in de Champions League dus het bezoek aan PSG én een thuisduel met Girona (5 november).

Schouten ontbrak op 5 oktober ook al in het thuisduel met Sparta Rotterdam en meldde zich daarna af voor de interlands van Oranje tegen Hongarije (1-1) en Duitsland (1-0 verlies). Waar PSV sprak van 'algemene vermoeidheid' hield de speler het in een interview met De Telegraaf zelf op een blessure.

PSV-middenvelder Jerdy Schouten is tegen AZ uitgevallen met hamstringklachten. De precieze ernst is nog niet duidelijk, maar normaal gesproken is hij voor uitduel met PSG niet inzetbaar en mogelijk is hij voor meerdere weken uit de roulatie. #azpsv — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) October 19, 2024

