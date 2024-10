Harde klap voor PSV-fans: trip naar Paris Saint-Germain wordt verboden

PSV-supporters mogen op 22 oktober niet bij het uitduel met Paris Saint-Germain zijn. De Franse autoriteiten geven fans van PSV geen toestemming om naar Parijs te komen, omdat er ongeregeldheden worden verwacht.

Het is onduidelijk wat de precieze reden van het besluit is, maar het zou te maken hebben met de wedstrijd RC Lens - PSV van vorig seizoen, die zich ook niet zonder slag of stoot voltrok, en de veiligheidsrisico's die momenteel in Frankrijk gelden. PSV-fans die naar Parijs komen, kunnen ook eventueel opgepakt worden.

PSV heeft de eigen fanschare maandagavond geïnformeerd. Er zouden zo'n tweeduizend supporters naar Parijs afreizen om het Champions League-duel te bekijken, maar dat gaat dus niet door. PSV baalt dat het de eigen fans teleur moet stellen, al krijgen de supporters wel het aanschafbedrag voor het ticket terug. De overige kosten, zoals hotelreserveringen, zijn wel voor de rekening voor de Eindhovense fans zelf.

Via de eigen website geeft PSV aan dat de timing ook vooral heel ongelukkig is, zo vlak voor de wedstrijd. "Alle voorbereidingen waren al getroffen en er zijn veel kosten gemaakt. Bovendien rekende de selectie van Peter Bosz op de steun van de trouwe aanhang."

PSV mag op last van de Franse autoriteiten geen supporters meenemen naar het uitduel voor de UEFA Champions League met Paris Saint-Germain.#PSGPSV #UCLhttps://t.co/FE46a3f1ko — PSV (@PSV) October 14, 2024

