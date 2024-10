Noa Lang zorgt voor discussie: ‘Zijn echte, wilde leven speelt zich daar af’

Nico Dijkshoorn denkt dat voetbal slechts een bijzaak is voor . De aanvaller, die een Gouden Plaat ontving voor de single 7k op je feestje, kondigde onlangs een nieuwe single aan. “Dat is het begin van het einde”, schetst Dijkshoorn.

De eerste track van de aanvaller van PSV behaalde vorige week meer dan tien miljoen streams op Spotify. Een groot succes voor Lang, die als voetballer juist een moeilijke periode kende. Ronnie Flex overhandigde Lang een Gouden Plaat, en dit blijkt een hint te zijn geweest naar een nieuw project, aangezien het tweetal het nummer Damage aankondigde.

“Ik begrijp dat hij voor de single 7k op je feestje een gouden plaat heeft ontvangen. Dat is het begin van het einde. Noa Lang doet voetbal er al een paar jaar zo’n beetje naast”, schrijft Dijkshoorn in zijn column voor Voetbal International. “Zijn echte, wilde leven speelt zich af in muziekvideo’s, afterparty’s, auto’s met portieren die naar boven klappen en met 130 vrienden bouncen op zijn volgende plaatje vol zelfverheerlijkende teksten. Dat wordt nu nog erger”, gaat hij verder.

“Voor de video bij zijn nieuwe single gok ik op een jasje van paardenwol. Op de achterkant het woord BOS met een opgestoken vinger eronder”, sluit Dijkshoorn af. De columnist schreef verder over de ontwikkeling van de ‘mode-gekte’ binnen het profvoetbal.

